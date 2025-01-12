Нетаниягу вызвал Смотрича и Бен-Гвира, обсуждается сделка по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вызвал министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира для беседы.

По всей видимости, главная тема обсуждения – предстоящая сделка по условиям прекращения огня в Газе, в рамках которой должны быть освобождены заложники, удерживаемые террористами.

Ранее Бен-Гвир резко высказывался против сделки с ХАМАСом. Звучали голоса о недопустимости принятия поспешных решений в таком вопросе и в партии Смотрича.

11 января в Израиль прибыл спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Виткофф. Его цель: ускорение достижения соглашения по прекращению огня в Газе, которое привело бы в освобождению заложников. Как писал портал Axios, Виткофф оказывает давление на все стороны конфликта, чтобы добиться соглашения до 20 января – дня инаугурации Трампа.

По данным Axios, 10 января Виткофф передал премьер-министру Катара сообщение о том, что Трамп хочет увидеть соглашение в течение нескольких дней. О том же днем позже он заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу.