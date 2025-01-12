x
12 января 2025
|
последняя новость: 18:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2025
|
12 января 2025
|
последняя новость: 18:16
12 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу вызвал Смотрича и Бен-Гвира, обсуждается сделка по Газе

время публикации: 12 января 2025 г., 17:17 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 17:26
Нетаниягу вызвал Смотрича и Бен-Гвира, обсуждается сделка по Газе
Chaim Goldberg/Flash90

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вызвал министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира для беседы.

По всей видимости, главная тема обсуждения – предстоящая сделка по условиям прекращения огня в Газе, в рамках которой должны быть освобождены заложники, удерживаемые террористами.

Ранее Бен-Гвир резко высказывался против сделки с ХАМАСом. Звучали голоса о недопустимости принятия поспешных решений в таком вопросе и в партии Смотрича.

11 января в Израиль прибыл спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Виткофф. Его цель: ускорение достижения соглашения по прекращению огня в Газе, которое привело бы в освобождению заложников. Как писал портал Axios, Виткофф оказывает давление на все стороны конфликта, чтобы добиться соглашения до 20 января – дня инаугурации Трампа.

По данным Axios, 10 января Виткофф передал премьер-министру Катара сообщение о том, что Трамп хочет увидеть соглашение в течение нескольких дней. О том же днем позже он заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 января 2025

Орит Струк выступила против поспешной сделки по Газе, до инаугурации Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 января 2025

Axios: представитель Трампа добивается соглашения по Газе до дня инаугурации