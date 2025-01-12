Израильский автомобиль забросали камнями на шоссе 5066, пострадала женщина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о пострадавшей в результате попадания камня в лобовое стекло неподалеку от перекрестка Якир.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь 27-летней женщине, получившей легкие травмы от осколков стекла.

Сообщается, что брошенный камень пробил лобовое стекло машины. Инцидент произошел неподалеку от Баркана и деревни Дейр-Истья.