"Закон Фельдштейна" одобрен министерской комиссией по законодательству

Так называемый "Закон Фельдштейна", который в случае его утверждения Кнессетом позволит любому сотруднику системы безопасности раскрывать информацию политическому руководству страны, был одобрен в его расширенной формулировке министерской комиссией по законодательству. Против этого закона активно возражает командование ЦАХАЛа и руководители юридической системы страны.

Инициатор законопроекта депутат Кнессета Симха Ротман подчеркивает, что его инициатива должна обеспечить, чтобы премьер-министр и члены кабинета министров по безопасности имели доступ к не секретной разведывательной информации и могли принимать решения на основе полной картины.

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара категорически против продвигаемой законодательной инициативы, которая, по ее словам, наносит огромный и фундаментальный ущерб независимости правоохранительной системы, поскольку он освободит от уголовной ответственности тех, кто передает разведывательную информацию главе правительства, министру обороны или членам кабинета министров по политике и безопасности.

В окружении юрсоветницы утверждают, что законопроект распространяется на ближайшее окружение премьер-министра и поэтому носит политический характер. Он также может повлиять на ход судебного разбирательства в отношении советника Биньямина Нетаниягу Эли Фельдштейна и сотрудника военной разведки Ари Розенфельда, которые проходят по делу о передаче секретного документа зарубежным СМИ.