x
12 января 2025
|
последняя новость: 19:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2025
|
12 января 2025
|
последняя новость: 19:56
12 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Закон Фельдштейна" одобрен министерской комиссией по законодательству

Законы
Кнессет
Правительство
время публикации: 12 января 2025 г., 19:55 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 20:03
"Закон Фельдштейна" одобрен министерской комиссией по законодательству
Miriam Alster/Flash90

Так называемый "Закон Фельдштейна", который в случае его утверждения Кнессетом позволит любому сотруднику системы безопасности раскрывать информацию политическому руководству страны, был одобрен в его расширенной формулировке министерской комиссией по законодательству. Против этого закона активно возражает командование ЦАХАЛа и руководители юридической системы страны.

Инициатор законопроекта депутат Кнессета Симха Ротман подчеркивает, что его инициатива должна обеспечить, чтобы премьер-министр и члены кабинета министров по безопасности имели доступ к не секретной разведывательной информации и могли принимать решения на основе полной картины.

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара категорически против продвигаемой законодательной инициативы, которая, по ее словам, наносит огромный и фундаментальный ущерб независимости правоохранительной системы, поскольку он освободит от уголовной ответственности тех, кто передает разведывательную информацию главе правительства, министру обороны или членам кабинета министров по политике и безопасности.

В окружении юрсоветницы утверждают, что законопроект распространяется на ближайшее окружение премьер-министра и поэтому носит политический характер. Он также может повлиять на ход судебного разбирательства в отношении советника Биньямина Нетаниягу Эли Фельдштейна и сотрудника военной разведки Ари Розенфельда, которые проходят по делу о передаче секретного документа зарубежным СМИ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 декабря 2024

Глава пресс-службы ЦАХАЛа извинился перед депутатами Кнессета. "Вы суверен"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2024

"Закон Фельдштейна": ЦАХАЛ предупреждает об ущербе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 декабря 2024

Скандалы в коалиции, наступление оппозиции – запах выборов. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 декабря 2024

"Закон Фельдштейна" утвержден Кнессетом в предварительном чтении