Палестинская полиция вручила журналистам "Аль-Джазиры" ордер о закрытии редакции в Рамалле

В среду, 1 января, палестинские полицейские выдали журналистам телеканала "Аль-Джазира" ордер о закрытии редакции в Рамалле.

Телеканал обвинил администрацию Махмуда Аббаса в "попытке скрыть правду о событиях в Дженине", где палестинские силы безопасности проводят масштабную антитеррористическую операцию, а также в сотрудничестве с "оккупационными властями".

Мустафа Баргути, генеральный секретарь партии "Национальная инициатива", считающийся одним из умеренных политиков в ПА, заявил, что запрет на вещание "Аль-Джазиры" не принесет пользы никому, "включая тех, кто принял это решение". По его словам, телеканал наиболее полно освещает борьбу и сопротивление палестинского народа, а также рассказывает о "преступлениях Израиля".

Заявление, осуждающее решение Рамаллы, также опубликовал ХАМАС.

23 декабря движение ФАТХ объявило о запрете сотрудникам телеканала "Аль-Джазира" работать на территории арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии. Причиной этого стало освещение антитеррористической операции палестинской полиции в Дженине: ФАТХ обвиняет "Аль-Джазиру" в разжигании конфликта и подстрекательстве.