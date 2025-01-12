Axios: представитель Трампа добивается соглашения по Газе до дня инаугурации

В субботу, 11 января, в Израиль прибыл спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Виткофф. Его цель: ускорение достижения соглашения по прекращению огня в Газе, которое привело бы в освобождению заложников. Как пишет портал Axios, Виткофф оказывает давление на все стороны конфликта, чтобы добиться соглашения до 20 января – дня инаугурации Трампа.

Автор публикации Барак Равид напоминает: ранее Трамп заявлял, что на Ближнем Востоке "разверзнется настоящий ад", если ХАМАС не освободит заложников к моменту его инаугурации.

По данным Axios, 10 января Виткофф передал премьер-министру Катара сообщение о том, что Трамп хочет увидеть соглашение в течение нескольких дней. О том же днем позже он заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу.

"Виткофф играет решающую роль в переговорах уже сейчас, оказывая давление со стороны Трампа", – отметил один из израильских чиновников, который признал, что пока Израиль и ХАМАС не могут прийти к соглашению, что в некоторых вопросах найдены компромиссные решения. По его оценке, шанс на достижение соглашения до 20 января есть, хотя задача эта крайне непростая.