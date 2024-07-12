Кабинет министров утвердил продление срочной службы до 36 месяцев

Кабинет министров по вопросам политики и безопасности утвердил в четверг вечером решение о продлении срочной службы до 36 месяцев в течение последующих восьми лет. Данное решение будет проведено в качестве временного распоряжения ("ораат шаа") сроком на пять лет, после чего служба "срочников" будет сокращена до 32 месяцев. На следующей неделе новый закон о продлении обязательной службы в армии должно быть утверждено правительством.

Таким образом, министерству обороны и министерству финансов удалось решить разногласия по поводу продления срока службы.

Министр обороны требовал, чтобы решение о продлении срока службы действовало по меньшей мере десять лет. В оборонном ведомстве полагают, что это позволит сделать процесс формирования вооруженных сил более эффективным. В министерстве финансов настаивали на ограничении срока действия распоряжения пятью годами, чтобы уменьшить его экономические последствия.

Ожидается, что это решение, параллельно с повышением возраста освобождения от резервистской службы и увеличением количества дней службы резервистов в течение года, вызовет возмущение общественности – особенно если учесть продолжающиеся споры вокруг призыва ешиботников.