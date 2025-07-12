Переговоры в Катаре зашли в тупик. Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга в "негибкости"

Политический источник в Израиле сообщил в субботу, 12 июля, что ХАМАС отверг катарское предложение.

По данным источника, ХАМАС "не идет на компромиссы и сопровождает переговоры информационной войной, цель которой – сорвать переговорный процесс, представить ложную информацию населению сектора Газы и оказать давление на израильскую общественность".

"Израиль продемонстрировал готовность к гибкости на переговорах, тогда как ХАМАС упорствует в своем отказе, закрепившись на позициях, которые не позволяют посредникам продвинуть соглашение. Если бы ХАМАС принял катарское предложение, можно было бы достичь соглашения и вступить в 60-дневные переговоры о завершении войны", – добавил источник.

Тем не менее, источник уточнил, что переговоры в Дохе продолжались даже в субботу. Переговорная группа работает с посредниками из Египта и Катара и находится в постоянном контакте с премьер-министром Нетаниягу и министром Дермером.

"Израильская группа переговорщиков была направлена в Доху после обсуждения катарского предложения, с которым Израиль согласился, и получила необходимый мандат для переговоров", – заявил источник.

Штаб семей заложников отреагировал на заявление политического источника о том, что ХАМАС отверг катарское предложение, заявив: "Упустить нынешний момент будет настоящим провалом".

В штабе добавили, что "это историческое испытания для Нетаниягу – выберет ли он народ Израиля или Смотрича с Бен-Гвиром? Все опросы оказывают, что подавляющее большинство народа Израиля хочет прекращения боевых действий в секторе Газы".

Ранее высокопоставленный палестинский чиновник утверждал, что Израиль намеренно затягивает процесс переговоров, отправив в Доху делегацию, не имеющую реальных полномочий для принятия решений по ключевым спорным вопросам. Среди них – вывод израильских войск и распределение гуманитарной помощи. "Израиль требует контроля над 40% сектора Газы, это неприемлемо", – заявил источник, близкий к ХАМАСу. Также все еще согласованного списка палестинских террористов, которые будут освобождены.

С прошлого воскресенья израильские и хамасовские переговорщики, находившиеся в разных зданиях в Дохе, провели восемь раундов непрямых переговоров. Общению между ними способствовали премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдул Рахман аль-Тани и высокопоставленные представители египетской разведки. Посредники передали сторонам десятки устных и письменных сообщений.

Накануне источники сообщили египетскому телеканалу "Аль-Рад", что "переговоры между Израилем и ХАМАСом о порядке вывода израильских войск из сектора Газы приостановлены".

По данным источников, "вопрос отложен до прибытия американского посланника Стива Виткоффа в Доху. В настоящее время ведутся переговоры относительно гарантий, условий обмена заложников на палестинских заключенных, а также механизмов доставки гуманитарной помощи в сектор Газы".