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Ближний Восток

СМИ: переговоры о порядке вывода сил ЦАХАЛа из сектора Газы приостановлены

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 11 июля 2025 г., 21:42 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 21:53
СМИ: переговоры о порядке вывода сил ЦАХАЛа из сектора Газы приостановлены
AP Photo/Oded Balilty

Источники сообщили египетскому телеканалу "Аль-Рад", что "переговоры между Израилем и ХАМАСом о порядке вывода израильских войск из сектора Газы приостановлены".

По данным источников, "вопрос отложен до прибытия американского посланника Стива Виткоффа в Доху. В настоящее время ведутся переговоры относительно гарантий, условий обмена заложников на палестинских заключенных, а также механизмов доставки гуманитарной помощи в сектор Газы".

Напомним, пятый раунд непрямых переговоров в Катаре о возможном соглашении между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газы завершился без существенного прогресса.

Один из палестинских источников заявил, что ситуация "зашла в тупик", при этом израильские переговорщики "занимаются слушаньем, а не переговорами" и по каждому вопросу консультируются с высокопоставленными чиновниками в Израиле, по всей видимости, не имея полномочий принимать решения.

Ближний Восток
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