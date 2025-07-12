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Израиль

ЦАХАЛ: раненых в результате стрельбы возле пункта распределения гумпомощи в Рафиахе не было

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 июля 2025 г., 16:30 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 17:03
ЦАХАЛ: раненых в результате стрельбы возле пункта распределения гумпомощи в Рафиахе не было
AP Photo/Abdel Kareem Hana

В субботу, 12 июля, были замечены подозрительные лица, приближающиеся к силам ЦАХАЛа, действующим в районе Рафиаха, в нескольких сотнях метров от пункта распределения помощи. Военнослужащие приняли меры по предотвращению приближения этих лиц и произвели предупредительные выстрелы. Пострадавших не зафиксировано.

Пресс-служба ЦАХАЛа выпустила специальное заявление о том, что раненых в результате стрельбы возде пункта распределения гумпомощи в Рафиахе не было. ЦАХАЛ продолжает обеспечивать распределение гуманитарной помощи в секторе Газы и проход к пунктам раздачи продуктов по упорядоченным и охраняемым маршрутам.

Террористические организации, действующие в секторе Газы, продолжают свои попытки сорвать распределение гуманитарной помощи в предназначенных для этого пунктах, тем самым цинично причиняя вред мирным жителям.

Израиль
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