ЦАХАЛ: раненых в результате стрельбы возле пункта распределения гумпомощи в Рафиахе не было

В субботу, 12 июля, были замечены подозрительные лица, приближающиеся к силам ЦАХАЛа, действующим в районе Рафиаха, в нескольких сотнях метров от пункта распределения помощи. Военнослужащие приняли меры по предотвращению приближения этих лиц и произвели предупредительные выстрелы. Пострадавших не зафиксировано.

Пресс-служба ЦАХАЛа выпустила специальное заявление о том, что раненых в результате стрельбы возде пункта распределения гумпомощи в Рафиахе не было. ЦАХАЛ продолжает обеспечивать распределение гуманитарной помощи в секторе Газы и проход к пунктам раздачи продуктов по упорядоченным и охраняемым маршрутам.

Террористические организации, действующие в секторе Газы, продолжают свои попытки сорвать распределение гуманитарной помощи в предназначенных для этого пунктах, тем самым цинично причиняя вред мирным жителям.