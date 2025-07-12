Штаб семей заложников о переговорах в Дохе: "Упустить нынешний момент будет настоящим провалом"

Штаб семей заложников отреагировал на заявление политического источника о том, что ХАМАС отверг катарское предложение, заявив: "Упустить нынешний момент будет настоящим провалом".

В штабе добавили, что "это историческое испытания для Нетаниягу – выберет ли он народ Израиля или Смотрича с Бен-Гвиром? Все опросы оказывают, что подавляющее большинство народа Израиля хочет прекращения боевых действий в секторе Газы".

Политический источник в Израиле сообщил в субботу, 12 июля, что ХАМАС отверг катарское предложение.

По данным источника, ХАМАС "не идет на компромиссы и сопровождает переговоры информационной войной, цель которой – сорвать переговорный процесс, представить ложную информацию населению сектора Газы и оказать давление на израильскую общественность".

"Израиль продемонстрировал готовность к гибкости на переговорах, тогда как ХАМАС упорствует в своем отказе, закрепившись на позициях, которые не позволяют посредникам продвинуть соглашение. Если бы ХАМАС принял катарское предложение, можно было бы достичь соглашения и вступить в 60-дневные переговоры о завершении войны", – добавил источник.