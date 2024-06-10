Врач "Шибы", отвечающий за медпомощь освобожденным из плена: "Они подвергались избиениям"

Доктор Итай Песах, отвечающий в больнице "Шиба" за оказание медпомощи освобожденным из плена, сообщил корреспондентам западных СМИ, что Ноа Аргамани, Альмог Меир-Джан, Андрей Козлов и Шломи Зив в плену подвергались избиениям.

"Невозможно представить, через что им пришлось пройти. Они все страдают от недоедания. Были периоды, когда они почти не получали еды и не видели дневного света. Их психике нанесен намного больший ущерб, чем тем, кто был освобожден в ноябре", – сказал он.

10 июня Альмог Меир-Джан, Андрей Козлов и Шломи Зив были выписаны из больницы "Шиба". Они переведены в гостиницу и остаются под наблюдением медиков. Ноа Аргамани, у матери которой рак в терминальной стадии, находится рядом с ней в больнице "Ихилов".