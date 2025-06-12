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Госдепартамент выпустил предупреждение для всех посольств "в радиусе досягаемости из Ирана"

США
Иран
Израиль
время публикации: 12 июня 2025 г., 00:50 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 01:25
Госдепартамент выпустил предупреждение для всех посольств "в радиусе досягаемости иранских ракет"
AP Photo/Julio Cortez

По информации Washington Post, госдепартамент США недавно выпустил предупреждение для всех посольств, находящихся "в зоне досягаемости иранских ракет". Предупреждение получили не только посольства на Ближнем Востоке, но и в Восточной Европе и Северной Африке. Посольствам рекомендовано созвать комитеты по чрезвычайным ситуациям и отчитаться перед Вашингтоном о принимаемых мерах по снижению рисков.

Издание пишет, что в рамках подготовки госсекретарь Марко Рубио санкционировал отъезд из Ирака персонала, не выполняющего критически важные функции.

Издание также упоминает о том, что министр обороны Пит Пит Хегсет разрешил семьям военнослужащих покинуть страны, находящиеся в зоне ответственности CENTCOM.

Washington Post пишет, что Соединенные Штаты находятся в состоянии повышенной готовности из-за ожиданий возможного удара Израиля по Ирану.

Мир
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