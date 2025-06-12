Госдепартамент выпустил предупреждение для всех посольств "в радиусе досягаемости из Ирана"
По информации Washington Post, госдепартамент США недавно выпустил предупреждение для всех посольств, находящихся "в зоне досягаемости иранских ракет". Предупреждение получили не только посольства на Ближнем Востоке, но и в Восточной Европе и Северной Африке. Посольствам рекомендовано созвать комитеты по чрезвычайным ситуациям и отчитаться перед Вашингтоном о принимаемых мерах по снижению рисков.
Издание пишет, что в рамках подготовки госсекретарь Марко Рубио санкционировал отъезд из Ирака персонала, не выполняющего критически важные функции.
Издание также упоминает о том, что министр обороны Пит Пит Хегсет разрешил семьям военнослужащих покинуть страны, находящиеся в зоне ответственности CENTCOM.
Washington Post пишет, что Соединенные Штаты находятся в состоянии повышенной готовности из-за ожиданий возможного удара Израиля по Ирану.