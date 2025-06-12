Бои в При-Ган: первые силы ЦАХАЛа прибыли через 10 минут после ухода террористов

В четверг, 12 июля, ЦАХАЛ опубликовал отчет о бое в мошаве При-Ган, в ходе которого погибли четверо израильтян: сотрудник полиции и трое бойцов отряда быстрого реагирования расположенного неподалеку поселка Шломит. Внутреннее расследование, проведенное армией, касается, прежде всего, деятельности армейских подразделений, и в отчетах проведенных армией расследований не указаны многие важные моменты – не в последнюю очередь потому, что в разгар боев на территории При-Ган армейских подразделений не было. Как результат, события в отчетах ЦАХАЛа иногда отражены не полностью или не совсем так, как их описывают другие источники.

Еще одна важная деталь: армейские отчеты довольно отстраненно описывают действия гражданских лиц – как тех, кто присоединился к борьбе и сражался с террористами, так и тех, кто был убит: обстоятельства их ранений и гибели в отчетах ЦАХАЛа не всегда указаны. В отчете о боях в мошаве При-Ган не указаны ни имена защищавщих населенный пункт гражданских и полицейских, ни имена погибших.

Поэтому Newsru.co.il также публикует перевод соответствующего раздела из отчета британского парламента, посвященного событиям 7-8 октября 2023 года в Израиле. Несмотря на то, что парламентская группа Великобритания-Израиль под руководством историка лорда Эндрю Робертса проводила расследование по открытым источникам и по беседам с теми свидетелями (в основной массе, гражданскими), к которым их допускали, отчет британского парламента часто содержит более полную и конкретизированную информацию, чем отчеты Армии обороны Израиля. Мы считаем, что знать об этом важно всем, кому небезразлична трагедия 7.10.

Мошавы При-Ган и Шломит (здесь и далее – текст британского парламентского отчета в переводе на русский язык)

Мошавы При-Ган и Шломит расположены на самом юге Отеф Аза. Шломит – небольшая религиозная община, основанная в 2011 году в рамках государственно-частной инициативу по развитию пустынного региона Негев. Она находится в 4,3 милях (около 7 км) от границы с сектором Газы и примерно в одной миле (1,6 км) от египетской границы.

Сельскохозяйственный мошав При-Ган был создан в 1981 году выходцами из мошава Приэль, находившегося на севере Синая и эвакуированного после заключения мирного соглашения между Израилем и Египтом и возвращения Синая Египту. При-Ган находится в трех милях (4,8 км) от разделительного заграждения на границе с Газой.

По последней переписи населения в 2022 году, в Шломит проживали 469 жителей, в При-Ган – 249 жителей.

7 октября 2023 года три бойца отряда быстрого реагирования мошава Шломит были убиты при защите При-Ган.

Жители Шломит услышали сильный ракетный обстрел в 06:30, затем установился период тишины. Через двадцать минут после обстрела житель Шломит Йонатан Вернер вышел из защищенной комнаты ("мамад") в своем доме и вышел на улицу. Он сразу же "почувствовал запах пороха и услышал стрельбу вокруг, поэтому понял, что речь идет о чем-то большем, чем ракетный обстрел – видимо, о проникновении террористов".

Другой житель Шломит Акива Шабат, волонтер службы скорой помощи "Маген Давид Адом", открыл дверь и увидел, что "все вокруг покрыто пылью". Он слышал много шума и взрывов, и подумал, что система ПВО "Железный купол" не сработала. Затем он получил вызов из МАДА: сообщили о прямом попадании ракеты в общежитие иностранных рабочих из Таиланда на юге, рядом с мошавом Наве. Ракеты также причинили серьезный ущерб внутри самого мошава.

Примерно в это же время координатор безопасности ("равшац") мошава Шломит Бени Мешулам услышал по рации, что соседний мошав При-Ган подвергся нападению террористов. Он собрал свой отряд "китат коненут" из восьми бойцов, который отвечал не только за Шломит, но и за два других близлежащих поселка, Бней-Нецарим и Наве. Взяв с собой троих бойцов, Мешулам поехал в При-Ган.

По прибытии в мошав бойцы "китат коненут" увидели террористов возле дома, расположенного рядом с воротами мошава. "Мы поняли, что там было минимум 12 террористов, а не один или два, как мы ожидали вначале", – свидетельствовал Мешулам. Террористы открыли огонь, и очень скоро трое бойцов "китат коненут" были ранены.

Мешулам написал в WhatsApp группе "китат коненут", оставшейся в Шломит, просьбу о подкреплении: "Приезжайте, приезжайте быстро, у нас здесь двое в критическом состоянии, и если вы не приедете, мы их потеряем".

Из Шломит прибыла вторая команда, которая сразу попала под сильный огонь. В конце концов, в При-Ган прибыли все девять бойцов отряда быстрого реагирования мошава Шломит.

В мошаве При-Ган сирены "Цева Адом" сработали в 06:31, и первые террористы прибыли к мошаву через 20 минут. Численность отряда быстрого реагирования При-Ган составляла всего четыре человека, и утром 7 октября двое бойцов "китат коненут" находились за пределами поселка.

Двое оставшихся в При-Ган бойцов "китат коненут", Элиран Кадош и Натан Эзри, услышали выстрелы и вооружились. Кадош сел в машину, чтобы поехать на разведку. Когда он объезжал вокруг мошава, террористы открыли по нему огонь, и он увидел, как боевики устанавливают взрывное устройство у главных ворот. Натан Эзри использовал свой собственный дом и сад как боевую позицию, чтобы не дать террористам продвинуться еще глубже в мошав.

В 07:20 в При-Ган приехали трое членов группы быстрого реагирования соседнего поселка Хевель-Шалом, с ними были двое сотрудников полиции. Террористы немедленно обстреляли их, убив одного из полицейских. Имя убитого – Ави Цидон, 50 лет, из Йевуля.

В 07:31 жительница При-Ган написала в женской группе WhatsApp: "Мы тихо сидим в защищенной комнате, они (террористы) на крыше, с крыши и внутри дома стреляют". Коллега посоветовала ей: "Держите телефон на беззвучном режиме, чтобы они не узнали, где вы".

В 07:36 Рина Бен Наим написала в ту же группу: "Они в моем доме, внутри". Семья Бен Наим находилась в "мамаде", когда в дом ворвались террористы, кричавшие по-арабски: "Руки вверх, полиция!" Сын Рины запер дверь безопасной комнаты, но окно он полностью закрыть не смог, и между стальными панелями и окном из закаленного стекла осталась щель. Террористы обыскали дом и обнаружили "мамад", но прорваться в него не смогли. Один из террористов попытался просунуть ствол винтовки в частично открытое окно. Йони Бен Наим выстрелил в нападавшего из пистолета. После этого террорист бросил гранату, которая отскочила от стекла.

Террористы оставили попытки прорваться в защищенную комнату, но остались в доме семьи Бен Наим, превратив его в свой командный пункт. В те минуты, когда террористы обосновывались в доме, в При-Ган добрались бойцы "китат коненут" из Шломит. Начался бой, проходивший снаружи дома семьи Бен Наим и во дворе. Бой длился час, после чего террористы отступили.

Во время перестрелки были убиты двое бойцов отряда быстрого реагирования Шломит:

строитель Реувен Шишпортиш (старшина запаса, 36 лет, из Шломит, уроженец Франции),

старшина запаса Авиад Гад Коэн (41 год, из Шломит, офицер бригады "Эциони" и участник самообороны поселка, отец шестерых детей).

Еще один боец "китат коненут" был убит по дороге в мошав: прапорщик запаса Бехор Суэйд (32 года, из Шломит, боец отряда быстрого реагирования, ланшафтный дизайнер). Бехор Суэйд проводил праздник Симхат-Тора в другом поселке, в 30 минутах езды. Увидев новости о вторжении, он попытался связаться с координатором безопасности "Шломит", но его сообщения остались без ответа. Тогда Суэйд поехал в мошав. Его машина попала в засаду, устроенную террористами ХАМАСа на шоссе 232 возле развязки Маген, и Бехор Суэйд был убит в перестрелке с террористами.

Как позднее рассказывал один из выживших бойцов "китат коненут", "в Шломит у нас четыре вдовы и 15 сирот, все на одной улице". Четвертый погибший – житель Шломит майор Уриэль Биби (30 лет, из Шломит, 202-й батальон десантной бригады, погиб в бою в Беэри).

В 09:40 выжившие террористы покинули мошав на мотоциклах, забрав с собой раненых и убитых, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения мошава.

Через 10 минут после того, как террористы покинули мошав При-Ган, до мошава добралось подразделение бригады "Каракал" Армии обороны Израиля. Солдаты разделились на две группы, и вместе с объединенными отрядами быстрого реагирования поселков прочесали При-Ган в поисках злоумышленников.

Они эвакуировали семью Бен Наим из "мамада" через окно после того, как обнаружилось, что дом и дверь защищенной комнаты террористы при отступлении заминировали гранатами.

В 15:30 прибыли дополнительные войска из центра подготовки офицеров ЦАХАЛ в Негеве, и помогли обеспечить безопасность мошава и окрестностей.

По словам бойца служб безопасности Иегуды Рабиновича, в ходе расследования были обнаружены взрывчатка, РПГ, инструменты для взлома и для вскрытия окон безопасных комнат. "Они делали это в других поселках, но здесь мы это предотвратили", – отметил он.

Выжившие бойцы отряда быстрого реагирования мошава Шломит вернулись в свой незащищенный поселок после того, как ответственность за При-Ган взяли на себя прибывшие подразделения ЦАХАЛа. Бойцы "китат коненут" поселка Шломит стояли на страже в своем поселке до прибытия туда ЦАХАЛа в 17:00.

Оба поселка были эвакуированы 8 октября 2023 года.