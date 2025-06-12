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Американские СМИ: Израиль завершил подготовку к удару по иранским ядерным объектам

США
Иран
Ядерное оружие
Израиль
время публикации: 12 июня 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 09:36
Американские СМИ: Израиль завершил подготовку к удару по иранским ядерным объектам
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Несколько ведущих американских СМИ выступили с публикациями, в которых утверждается: Израиль завершил подготовку к военному удару по иранским ядерным объектам. Именно этим объясняется эвакуация американского персонала с Ближнего Востока.

Согласно CBS, американским чиновникам сообщили о полной готовности Израиля к удару по Ирану. По оценке США, ответный удар может быть нанесен иранцами не только по Израилю, но и по американским объектам в Ираке. Тем не менее, специальный представитель США Стив Виткофф проведет еще один раунд переговоров с Ираном по ядерной тематике.

Газета Washington Post связывает эвакуацию персонала, не являющегося критически важным, и семей дипломатов и военных, с высокой вероятностью израильского удара по Ирану в ближайшее время. Издание получило эти сведения от информированных источников в США и Европе.

О том, что Израиль завершил подготовку к удару по Ирану, пишет и New York Times. По информации издания, военно-политическое руководство провело серию консультаций, на которых принято решение ответить на израильский удар запуском сотен баллистических ракет.

Президент США Дональд Трамп 11 июня сообщил: решение об эвакуации было принято, потому что Ближний Восток "может быть опасным местом". Он вновь повторил: США сделают все, чтобы не допустить превращения Ирана в страну, обладающую ядерным оружием.

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