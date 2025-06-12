ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию двух террористов в Шхеме

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию 11 июня двух террористов в Шхеме, а также задержание десяти разыскиваемых по подозрению в причастности к террору. В течение 30-часовой операции были проведены обыски более чем в 400 зданиях. Найдено много оружия и подстрекательских материалов.

Отмечается, что эти действия проводились в рамках операции "Железная стена" в северной Самарии, начатой ЦАХАЛом 21 января 2025 года.

Военные действовали в Старом городе Шхема (Касбе) и других районах.

Источники в ПА 11 июня сообщали, что в ходе операции в Шхеме израильскими военными были убиты двое местных боевиков – братья Нидаль и Халид Абу Амирэ. Военные действовали в Старом городе (Касба) и на востоке Шхема.