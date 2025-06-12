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Израиль

В Хайфе задержаны трое участников антивоенного пикета

Полиция
Хайфа
время публикации: 12 июня 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 21:21
В Хайфе задержаны трое участников антивоенного пикета

В Хайфе состоялся антивоенный пикет, участники которого требовали прекращения войны в секторе Газы. Плакаты у многих участников были написаны на арабском.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании трех демонстрантов, которые отказывались выполнять требования полицейских, а их лозунги и плакаты могли привести "к нарушению общественного спокойствия".

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