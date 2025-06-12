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Израиль

Военно-политический кабинет обсуждает ход переговоров по заложникам

Катар
Заложники
Военно-политический кабинет
время публикации: 12 июня 2025 г., 20:54 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 21:11
Военно-политический кабинет обсуждает ход переговоров по заложникам
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Вечером 12 июня премьер-министр Биньямин Нетаниягу собрал заседание военно-политического кабинета, на котором решается вопрос об отправке делегации в Катар. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

В сообщении телеканала говорилось о прогрессе на переговорах и отмечалось, что окончательное решение об участии в переговорах в Катаре остается за Биньямином Нетаниягу. В настоящее время в Израиле ожидают ответа от ХАМАСа, о своем согласии продолжить переговоры Иерусалим уже уведомил посредников.

На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал в социальных сетях видео, в котором заявил о прогрессе на переговорах.

Согласно информации, опубликованной израильскими СМИ, в в предложении Катара говорится об освобождении восьми заложников в первый день после вступления в силу соглашения. Еще двое – должны быть освобождены на 60-й, последний день первого этапа сделки.

На первом этапе также предлагается провести три "раунда" обмена, в рамках которых Израилю будут возвращены тела погибших.

В период действия режима прекращения огня предполагается проведение переговоров о завершении боевых действий под личные гарантии президента США Дональда Трампа и его специального посланника Стива Виткоффа.

Израиль
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