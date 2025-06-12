Отчет о боях в мошаве При-Ган: поселок отстояли бойцы "китат коненут" из Шломит

ЦАХАЛ опубликовал результаты оперативного расследования боев в районе сельскохозяйственного поселка (мошава) При-Ган, произошедших в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Расследование завершено, его результаты представлены членам общины мошава и семьям погибших. Итоги расследования подвел бывший командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман.

Следственная группа установила: ЦАХАЛ не справился со своей задачей защиты мошава При-Ган. Самоотверженная борьба и взаимовыручка бойцов отряда быстрого реагирования ("китат коненут") поселка Шломит, пришедших на помощь соседям и вместе с другими силами сражавшихся в районе При-Ган, отразили нападение террористов и спасли мошав.

В боях с террористами, проникшими в мошав При-Ган, действовали бойцы служб безопасности и бойцы "китат коненут" поселка Шломит. В ходе боев четверо защитников мошава погибли – среди них один сотрудник полиции и трое бойцов отряда быстрого реагирования Шломит.

Расследованием было установлено, что в мошав При-Ган проникли десять террористов. Силы безопасности смогли отразить атаку и заставить террористов отступить обратно на территорию сектора.

Следствие велось под руководством бригадного генерала Итамара Бен-Хаима, оно продолжалось примерно десять месяцев и включало в себя собеседования действовавших в районе мошава бойцов, изучение оперативных дневников, сбор видеозаписей, документацию с постов наблюдения, записи переговоров связи и их расшифровки, видеофрагменты и фотографии с камер, которые носили на себе террористы, а также дополнительные разведывательные материалы.

Целью расследования было установить точную картину происходившего в районе При-Ган с седьмого по десятое октября. Учитывая тяжелые и комплексные обстоятельства, в расследовании могут быть неточности, и можно предположить, что дополнительные детали будут выявлены в будущем.

Речь идет о военном оперативном расследовании, которое было сосредоточено на развитии событий, управлении боем и действиях вооруженных сил. Бои в мошаве При-Ган – это лишь один из десятков очагов сражений во время неожиданной атаки 7 октября 2023 года. Проникновение тысяч террористов через десятки точек прорыва одновременно является главным фактором, затруднившим прибытие сил безопасности к очагам сражений.

Накануне внезапной атаки в секторе "Керем-Шалом", к которому относится При-Ган, действовал 934-й батальон бригады "Нахаль", который был определен как батальонная боевая группа "Керем-Шалом", основная оборонная сила в секторе.

В 06:29 террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газы по населенным пунктам Западного Негева, в том числе мошав При-Ган, и по военным объектам в этом районе. Террористы проникли на территорию Государства Израиль одновременно через десятки точек прорыва на транспортных средствах и пешком. В течение нескольких минут весь сектор оказался под хорошо организованной атакой, в которой батальон находился в значительном численном меньшинстве.

Хронология боя, установленная следственной группой

Первый этап: начало атаки, бой территориальных сил (с 06:29 до 07:20)

С началом действия ракетной тревоги "Цева Адом" командующий южной бригадой объявил, что началась война, и поднял все силы, развернутые на местности. Несколько минут спустя аналогичный приказ был отдан командиром батальонного сектора. Около 06:41 командир ротного сектора отдал распоряжение части своих бойцов выйти на защиту района и остановить продвижение террористов.

В связи с этим приказом танк под его командованием занял доминирующую позицию в районе и начал атаковать террористов, пытающихся пересечь границу. Танк сражался на позиции около трех часов, уничтожив множество боевиков. Параллельно с этим множество военнослужащих территориальных сил были заняты в бою в районе базы "Суфа", расположенной в двух километрах от мошава При-Ган. База "Суфа" подверглась атаке в самом начале "черной субботы", половина находившихся на базе солдат была заперта в столовой. Под атакой оказались и военный лагерь бригады и территориальной дивизии, и в бою погибли командиры батальонного и ротного сектора.

Второй этап – бой в мошаве При-Ган (с 07:20 до 09:18)

В 07:20 в мошав При-Ган проникли около десяти террористов, прибывших на пяти мотоциклах. Войдя в поселок, террористы начали заходить во дворы домов на главной улице рядом с северными воротами мошава (на карте обозначены как "задние ворота"). После того, как бойцы местного отряда быстрого реагирования и жители мошава сообщили о проникновении террористов, к При-Ган прибыли силы подкрепления: около 07:34 к северным воротам подъехали три бойца: офицер полиции, боец ЯМАС и координатор по безопасности Хевель-Шалом. Они вошли в мошав и открыли огонь по террористам.

В 07:40 в мошав прибыли три бойца "китат коненут" поселка Шломит (координатор безопасности поселка ("равшац") и двое бойцов отряда быстрого реагирования), чтобы помочь в отражении нападения. В то же время группа бойцов батальона "Каракал" двигалась в сторону поселка Шломит для его усиления.

В 07:48 координатор безопасности эвакуировал бойца ЯСАМ из мошава (в отчете ЦАХАЛа не указаны ни причины, ни обстоятельства этой эвакуации. Из отчета британского парламента, соответствующий раздел которого Newsru.co.il опубликует позднее, следует, что все трое прибывших из Шломит бойцов в перестрелке с террористами очень скоро были ранены, причем двое были в критическом состоянии, – прим. ред.).

В это время офицер полиции остался в мошаве и продолжил сражаться с террористами, зная, что отряд быстрого реагирования поселка Шломит находится по пути в При-Ган. Полицейский героически сражался с террористами до тех пор, пока не погиб в бою около 08:02.

Около 07:50 в мошав При-Ган прибыли бойцы отряда быстрого реагирования поселка Шломит, став основной боевой силой, действующей в мошаве. Их сражение с террористами проходило в южной части мошава, затем переместилось севернее, оно сосредоточилось на главной улице При-Ган.

Около 08:20 бойцы столкнулись с террористами, началась перестрелка. В бою были ранены двое членов отряда быстрого реагирования. Чтобы эвакуировать их из зоны боевых действий, координатор безопасности попытался подогнать свою машину, в это время один из раненых вызвал из Шломит дополнительное подкрепление. Около 08:24 из Шломит вышли еще четыре бойца "китат коненут", в мошав При-Ган они прибыли примерно через десять минут, начав движение по главной улице. Они вскоре также столкнулись с террористами, в перестрелке были ранены еще два бойца.

В 08:43 в При-Ган прибыли еще четверо бойцов "китат коненут" из Шломит вместе с машиной скорой помощи. Двое бойцов вступили в бой с террористами, двое других пытались добраться до раненых и эвакуировать их. Параллельно с этим из Шломит к мошаву При-Ган направлялся еще один боец отряда быстрого реагирования, но он попал в засаду террористов и был убит около 09:00.

Несколько минут спустя в бою с террористами в мошаве При-Ган погибли двое бойцов "китат коненут" из Шломит.

Третий этап – прибытие подкрепления, зачистка мошава и отступление террористов (с 09:13 до следующего дня, 8 октября)

В 09:13 в мошав При-Ган прибыли бойцы батальона "Каракал" на военном джипе "Давид". Они въехали в мошав примерно за пять минут до того, как его покинули террористы. Около 09:30 в мошав прибыла дополнительная группа бойцов "Каракал".

До 10:45 военнослужащие занимались зачисткой мошава от террористов, параллельно в При-Ган прибывало дополнительное подкрепление.

Около 12:00 бойцы отряда быстрого реагирования поселка Шломит покинули мошав При-Ган. Жители мошава были эвакуированы в воскресенье, 8 октября, при помощи группы чрезвычайных ситуаций мошава ("цевет хирум").

Основные выводы расследования

1. ЦАХАЛ не справился с задачей защитить мошав При-Ган и его жителей.

2. Жители мошава, бойцы координатора по безопасности района Хевель-Шалом и бойцы отряда быстрого реагирования поселка Шломи сражались с мужеством и героизмом, сорвав намерение террористов совершить массовую резню в мошаве и заставив террористов отступить.

3. Формирование картины ситуации – цепочка командования от роты до южной бригады была повреждена, что создало сложности с формированием актуальной картины ситуации и привело к отсутствию координации в защите населенных пунктов, включая мошав При-Ган. Из-за отсутствия связи с 934-м батальоном и южной бригадой действующие на местности силы не могли понять, что происходит в мошаве.

4. Следственная группа отметила, что от ЦАХАЛа ожидалось большей скорости, активности и эффективности в отношении прибытия в мошав При-Ган и присоединения к бою.

5. Отряд быстрого реагирования мошава При-Ган не соответствовал требованиям сценария о проникновении террористов в населенный пункт ни с точки зрения количественного состава, ни с точки зрения оперативной готовности.

6. Военнослужащие 80-й дивизии сосредоточились на защите своего сектора и расширении зоны ответственности в связи с атаками противника и гибелью командиров различных подразделений, поэтому подкрепление из армии прибыло в мошав При-Ган уже на поздних этапах боя.