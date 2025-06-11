Отчет о бойне в мошаве Яхини и на шоссе 34: героизм капрала МАГАВ Равит Асайяг

ЦАХАЛ опубликовал отчет о выводах расследования боев в мошаве (сельскохозяйственном поселке) Яхини в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Расследование событий в районе мошава Яхини завершено, его результаты были представлены семьям погибших и жителям мошава. Итоги отчета были подведены бывшим командующим Южным военным округом генерал-майором Яроном Финкельманом.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Следственной группой установлено, что ЦАХАЛ не выполнил свою задачу по защите поселка и его жителей, но самоотверженность и мужество сражавшихся с террористами военнослужащих, бойцов пограничной полиции МАГАВ, подразделения ЯМАМ и сотрудников полиции Израиля привели к существенному снижению масштаба ущерба. Прорвавшиеся на территорию мошава террористы были ликвидированы в течение трех часов.

В бою за мошав Яхини и в боях с террористами на шоссе 34 погибли шесть человек, в том числе гражданские лица, офицер ЦАХАЛа и девушка-боец пограничной полиции МАГАВ. Та же группа террористов, которая напала на мошав, устроила бойню на шоссе 34 возле мошава Яхини. Там погибли 11 человек, включая бойца ЦАХАЛа и сотрудника пожарно-спасательной службы.

Отметим, что новостная служба КАН указывает, что в мошаве Яхини и на шоссе 34 рядом с ним были убиты 13 гражданских: четверо жителей поселка и девять человек, находившихся на шоссе 34 рядом с мошавом. В боях с террористами погибли четверо бойцов, двое из них погибли на территории Яхини, и еще двое – на шоссе 34.

В район мошава Яхини прорвались восемь хорошо вооруженных террористов, все восемь были уничтожены.

Следственную группу возглавлял подполковник Цафрир Аршошаним. Расследование длилось около года и включало в себя беседы с военнослужащими и сотрудниками служб безопасности, действовавшими в районе, встречи с жителями мошава и семьями, потерявшими своих близких. Изучались записи камер наружного наблюдения, проводилась реконструкция событий на местности. В рамках расследования был проведен анализ трофеев террористов, найденных на месте. Следствие ставило перед собой цель составить наиболее точную и полную картину происходившего в районе мошава Яхини 7 октября.

С учетом сложных и комплексных обстоятельств, в расследовании могут быть неточности, и разумно предположить, что в будущем могут появиться дополнительные детали.

Речь идет о военном оперативном расследовании, которое было сосредоточено на развитии событий, управлении боем и действиях вооруженных сил. Бои в мошаве Яхини и на шоссе 34 – это два из десятков очагов сражений во время неожиданной атаки 7 октября 2023 года. Проникновение тысяч террористов через десятки точек прорыва одновременно является главным фактором, затруднившим формирование картины ситуации и прибытие сил безопасности к очагам сражений.

Мошав Яхини находится в окружном совете Шаар а-Негев, ответственность за защиту этого населенного пункта возложена на территориальный батальон 77 ("Оз") 7-й бригады, сам сектор мошава Яхини был под ответственностью дежурной роты 13-го батальона бригады "Голани", размещенной на заставе "А-Берех" на расстоянии около 10 километров от Яхини. Населенный пункт находится возле шоссе 34, соединяющего Сдерот и Нетивот.

В 06:29 террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газы по населенным пунктам Западного Негева и военным объектам в этом районе. Целью этой атаки было загнать максимальное количество военнослужащих в бомбоубежища, чтобы затруднить их выход на защиту населенных пунктов и нейтрализовать различные средства наблюдения и защиты.

Террористы проникли на территорию Государства Израиль одновременно через десятки точек прорыва на парапланах, мотоциклах, автомобилях и пешком. В течение нескольких минут весь сектор оказался под хорошо организованной атакой, в которой израильские силы были в значительном численном меньшинстве.

Хронология боя, как она была определена следственной группой:

Первый этап: начало атаки (с 06:29 до 07:39)

В 06:38 началась первая волна прорыва террористов из десятков точек по всей границе сектора Газы.

В 07:05 началась вторая волна проникновения террористов, в которую входила группа из восьми террористов, прибывших на транспорте и последовавших в район мошава Яхини.

Примерно в 07:21 они проехали через перекресток Шаар а-Негев, повернули на юг на шоссе 34, доехали до перекрестка Гевим и направились к автозаправке. В здании автозаправочной станции заперлись 12 человек, спасавшихся от террористов. Боевики пытались прорваться в здание, но безуспешно, и были вынуждены изменить цель.

Они направились к кибуцу Гевим, добрались до главного входа примерно в 07:24. Ворота были заперты, координатор безопасности кибуца и еще один житель кибуца Гевим вступили в бой с террористами и отбили попытку прорыва террористов в кибуц. Боевики ранили троих защитников кибуца Гевим – координатора безопасности и двух бойцов "китат коненут", после чего они решили вновь отступить к перекрестку Гевим.

В 07:28 террористы повернули на перекрестке Гевим на юг и поехали против движения по шоссе 34. Они устроили бойню на шоссе, в ходе которой были убиты восемь гражданских лиц:

Лиам Шрем – 25 лет, из Тель-Авива. Убит, пытаясь спастись с бойни на фестивале Nova.

Йонатан Зайдман – 26 лет, из Тель-Авива. Убит, пытаясь спастись с бойни на фестивале Nova.

Илай Барам – 27 лет, из Тель-Авива. Убит, пытаясь спастись с бойни на фестивале Nova.

Михаэль Мурзаханов – 69 лет, врач из Нетивота.

Лорета Вилларен Алакре – 49 лет, гражданка Филиппин.

Лю Цзычжо – 43 года, гражданин Китая.

Лю Цзынай – 51 год, гражданин Китая.

Рои Моше – 36 лет, старшина пожарно-спасательной службы Беэр-Шевы.

Второй этап – проникновение террористов в мошав Яхини и начало бойни (с 07:39 до 08:45)

В 07:39 трое гражданских лиц, бежавших с фестиваля Nova, прибыли к воротам мошава Яхини, которые были заперты. Они вышли из машины и с помощью двоих жителей мошава вошли в бомбоубежище ("мигунит"), расположенное рядом с воротами.

В 07:39 к мошаву Яхини подъехали террористы. Поскольку ворота были заперты, они оставили машину снаружи и вошли пешком через пешеходную калитку, которая была открыта. Жители мошава, находившиеся возле ворот, сумели убежать, в то время как трое гражданских, прибывших с фестиваля Nova, были схвачены террористами. Боевики удерживали трех заложников в "мигуните".

Сразу после этого террористы разделились на две группы. Первая группа из трех боевиков (далее "группа А") осталась в районе ворот. Вторая группа из пяти террористов, взяв с собой одного гражданского, отправилась вперед вдоль главной улицы мошава, начав бойню. (Далее эта группа указана как "группа Б").

Примерно в 07:41 боевик из группы А попытался похитить двух гражданских женщин и утащить их к пикапу, стоявшему за воротами кибуца. В этот момент в район перекрестка у въезда в мошав Яхини приехали два автомобиля пограничной полиции МАГАВ, в одном из них находился командир подразделения "Шахар", а в другом – группа из четырех бойцов патрульного подразделения МАГАВ, ехавших присоединяться к своей части. Бойцы, увидев попытку похищения гражданских, открыли огонь. Террористы бросили заложниц и сбежали в мошав. Двум женщинам удалось убежать и спрятаться в багажнике своей машины.

Во время перестрелки командир подразделения ШАХАР был ранен в плечо, была также ранена одна из гражданских женщин.

Около 07:42 житель мошава, который служил командиром учебной роты бригады "Гивати" и находился в отпуске, услышал крики и выстрелы и поехал в своей машине к центру Яхини, чтобы предупредить людей, которые молились в синагогах. Он предупредил людей о террористах и сказал им запереться в своих домах в защищенных комнатах ("мамадах").

В 07:43 в район прибыл командир роты подразделения "Маглан", находившийся в отпуске и ехал в свое подразделение. По дороге он увидел машины у въезда в мошав и присоединился командиру подразделения "Шахар" и девушке-бойцу патруля МАГАВ (Равит Хане Асайяг). Втроем они решили войти в мошав и сражаться с террористами. Они подошли к воротам, увидели гражданских женщин и сопроводили их к перекрестку на въезде в мошав. Затем они втроем вошли в мошав через соседние полевые ворота и вошли на территорию мошава в обход через сельскохозяйственные угодья. У ворот остались еще три бойца пограничной полиции МАГАВ, чтобы оказать помощь раненым и блокировать вход.

В период между 07:44 и 07:52 террористы (группа Б, состоящая из пяти боевиков) творили бойню в мошаве Яхини: они стреляли по домам, бросали гранаты и убивали людей. По всей видимости, они планировали захватывать заложников: они потребовали от одного из гражданских выступить в качестве переводчика, но он отказался. Тогда террористы убили его: это был Илан Авраам, 57 лет, из Бейт-Арье.

Террористы продолжили стрелять по гражданским, находившимся за пределами домов. Они убили 66-летнего Изхара Хаджби перед входом в его дом, а затем убили 60-летнего Элицура Хаджби, пытавшегося от них убежать.

В 07:47 командир подразделения "Шахар", командир роты из подразделения "Маглан" и девушка-полицейская из МАГАВ продолжали продвигаться внутрь мошава. Террористы открыли по ним огонь, командир "Шахар" ответным огнем нейтрализовал одного из боевиков и был ранен сам. Оставшиеся двое бойцов вошли во двор дома на другой стороне улицы.

Командир роты увидел троих террористов – группу А – во дворе соседнего дома, открыл огонь и попал в двоих из них. Он вышел в сторону террористов, полицейская из МАГАВ прикрывала его. В этот момент боевики из группы Б открыли по нему огонь и ранили. Полицейская из патрульной службы МАГАВ вытащила раненого командира из зоны обстрела, и с помощью двоих жителей мошава он вошел в дом, где ему оказали первичную медицинскую помощь.

В 07:49 к въезду в мошав Яхини прибыли бойцы подразделения спецназа "Сайерет Маткаль", они присоединились к действующим на территории населенного пункта силам, разделились на два отряда и вошли в мошав. Первый отряд занял позицию на въездной дороге, они засекли стрельбу из окон одного из домов. Второй отряд прошел в обход через сельскохозяйственный участок и занял наблюдательную позицию на крыше дома. Они увидели в окне дома террориста и открыли по нему огонь.

В 07:52 прибыл полицейский из авиационного подразделения полиции, он помог патрульной полицейской МАГАВа и командиру "Шахар" выбраться через ворота за пределы мошава Яхини.

В это же время командир учебной роты из "Гивати" продолжал объезжать поселок и предупреждать жителей. К нему в машину сел боец отряда быстрого реагирования мошава Яхини, вооруженный пистолетом. Вместе они поехали в сторону въезда, чтобы вступить в бой с террористами. Террористы из группы Б заметили их машину и открыли по ним шквальный огонь, бросив в автомобиль несколько гранат. В результате офицер был ранен, его машина – повреждена. Они были вынуждены отступить, продолжили предупреждать жителей о проникновении террористов, а затем они обходили дома жителей пешком, чтобы помогать людям защищать дома.

Примерно в 07:54 офицер логистики 460-й бригады старший сержант Пелег Салем, проживающий в мошаве Яхини, услышал автоматные очереди и вышел из дома, вооруженный пистолетом. Он побежал на звук стрельбы, увидел группу террористов, пытавшихся проникнуть в жилой дом. Он бросился на террористов и открыл огонь по ним, террористы ответным огнем убили его на месте.

В 08:01 террористы группы Б захватили машину жительницы мошава и поехали к северной части мошава к дому координатора по безопасности. Террористы высадились возле его дома и открыли массированный огонь по дому, бросая в направление дома гранаты. В результате этой атаки был убит Йонатан Хаджби (18 лет, из мошава Яхини) – он был племянником координатора по безопасности мошава. В момент нападения он находился на балконе. Йонатан получил тяжелые ранения и скончался на балконе примерно через три часа, поскольку ни медики, ни военные не пришли ему на помощь.

В 08:04, оставив безуспешные попытки ворваться в дом координатора по безопасности, террористы вернулись к машине и покинули мошав Яхини в северном направлении через сельскохозяйственные угодья.

Третий этап – продолжение бойни на шоссе 34 (с 08:04 до 08:30)

Террористы поехали через поля в направлении кибуца Гевим, выбрали место и устроили засаду в центре шоссе 34, между мошавом Яхини и кибуцем Гевим.

В 08:09 мимо их засады проезжали командир подразделения "Ротем" пограничной полиции МАГАВ, направлявшийся в Сдерот, заместитель командира роты из ЯМАМ и другие бойцы. Они высадились из машины, не заметив скрывающихся в засаде террористов, и пошли пешком в северном направлении, прочесывая террористов в районе шоссе.

Примерно в 08:11 к засаде приблизились двое гражданских, бежавших с фестиваля Nova. Террористы открыли по ним огонь и убили их на месте. Имена убитых: Шани Амин (18 лет, из Ашдода) и Адам Ильяев (22 года, из Ашдода).

В 08:14 боец подразделения "Маглан" сержант Амит Гуэта (21 год, из Реховота), ехавший, чтобы присоединиться к своему подразделению, прибыл в район, где устроили засаду террористы. Он заметил боевиков и развернулся к ним. Во время выполнения разворота террористы открыли огонь, и Амит Гуэта был смертельно ранен. Из последних сил он продолжил ехать в направлении мошава Яхини, остановился возле защитного барьера и умер от полученных ран.

Однако таким образом ему удалось сорвать планы террористов, и они были вынуждены выйти из засады и направиться к находившейся неподалеку полицейской машине, которую полицейские оставили с работающим двигателем. Бойцы МАГАВ заметили террористов и открыли по ним огонь, но террористы успели захватить автомобиль и поехали на нем к мошаву Яхини. Командир подразделения сообщил по рации об угнанной полицейской машине, которая двигалась на юг против движения. Заместитель командира роты подразделения ЯМАМ остановил гражданский автомобиль, и вместе с водителем начал преследование террористов.

Параллельно с этим сотрудники центрального отдела полиции округа Негев получили сообщение о террористах, когда они находились возле ворот на въезде в мошав Яхини. Группа террористов на полицейской машине подъехала к перекрестку Яхини и открыла огонь по военнослужащим и сотрудникам служб безопасности, находившимся возле ворот мошава. После перестрелки террористы высадились из машины примерно в 50 метрах к югу от перекрестка на въезде в мошав.

Заместитель командира роты ЯМАМ, преследовавший террористов, высадился из машины, бросился в атаку и сумел уничтожить трех из пяти боевиков. Гражданский и сотрудники полиции, присутствовавшие на месте, также открыли огонь по террористам. Во время перестрелки возле ворот мошава была ранена боец патрульного подразделения МАГАВ.

Около 08:19 двум оставшимся террористам удалось захватить машину служб безопасности, оставленную с работающим двигателем на месте, и они направились на ней в сторону Нетивота. Офицер полиции сообщил по рации о захваченной машине, едущей по шоссе 34 с открытым багажником. Сотрудники полиции Нетивота, получив это сообщение, установили блокпосты на перекрестке Саад и на развилке шоссе 34 перед Нетивотом. Параллельно с этим сотрудники полиции, бойцы МАГАВ, бойцы мотоциклетного подразделения полиции "Йоав" и охранники муниципального охранного подразделения Нетивота "Офек" рассредоточились по позициям и подготовились к прибытию террористов.

В 08:28 террористы на полной скорости прибыли по южной полосе движения, и блокирующие дорогу полицейские открыли по ним огонь. В результате, по всей видимости, был ранен террорист, сидевший на переднем пассажирском месте, водитель попытался уехать. Командир подразделения "Йоав" и охранники агентства "Офек" на патрульной машине начали преследование террористов, стреляя по ним. Командир подразделения "Йоав" попал, и машина террористов остановилась.

Четвертый этап – продолжение атаки на территории сельхозугодий и в оливковой роще (с 08:45 до 09:30)

В то время как военнослужащие, гражданские и сотрудники служб безопасности занимались обезвреживанием группы Б, изначально состоявшей из пяти террористов, внутри мошава Яхини продолжался бой с группой А.

Примерно в 08:10, когда заместитель командира роты ЯМАМ сумел ликвидировать троих из пяти террористов группы Б возле выезда из мошава Яхими, он присоединился к полицейским, действовавшим в районе перекрестка Яхими. Он взял у них боеприпасы и винтовку и вместе с ними вступил в бой.

Примерно в 08:29 заместитель командира роты ЯМАМ вошел в мошав вместе с пилотом из авиационного подразделения полиции, встреченным им у ворот мошава. Они присоединились к бойцам "Сайерет Маткаль" на главной улице: на этом этапе они окружили дом, где забаррикадировался террорист. Вместе с ними был старший сержант из батальона "Ротем" бригады "Гивати", самостоятельно присоединившийся к бою.

В 08:32 замкомроты ЯМАМ вместе с командиром отряда "Сайерет Маткаль" и его бойцами отправились в обход через сельскохозяйственные угодья к другой части дома, где забаррикадировался террорист. Их прикрывали бойцы, занявшие позицию на крыше. Примерно в 08:41, когда бойцы находились во дворе дома, где укрылся террорист, из соседней оливковой рощи и из-под вагончика возле этого дома их обстреляли террористы. В результате обстрела заместитель командира роты из ЯМАМ и боец "Сайерет Маткаль" были ранены.

Примерно в 08:45 раненые были эвакуированы, им оказали медицинскую помощь, остальные действовавшие в районе бойцы готовились к штурму дома. Замкомроты ЯМАМ при помощи пилота авиационного подразделения полиции и сотрудника полиции был эвакуирован за пределы мошава Яхини. Во время проверки дома в нем были обнаружены четыре женщины, спрятавшиеся в укрепленной комнате. Бойцы также внесли в дом раненого для оказания ему медицинской помощи.

В 08:51 в мошав Яхини вошла первая группа подразделения "Ротем" пограничной полиции МАГАВ. Нескольких бойцов оставили помогать раненым в районе шоссе, а остальные вступили в бой на территории мошава, присоединившись к бойцам "Сайерет Маткаль" у входа в дом, где забаррикадировался террорист. К ним также присоединились пять бойцов ЯСАМ.

Примерно в 09:10 к бою в мошаве присоединился командир подразделения "Ротем" с дополнительными бойцами, он начал развертывание своих бойцов на позициях вокруг оливковой рощи, чтобы окружить укрывшихся там террористов.

Около 09:17 два офицера ЯМАМ прибыли в мошав на бронированном автомобиле, они посовещались с командиром подразделения "Ротем", после чего поехали к роще в попытке вынудить террористов обнаружить свое местоположение. Террористы открыли по ним огонь, бронированная машина ЯМАМ была выведена из строя. Бойцы ЯМАМ покинули транспорт, увидели террористов и обстреляли их.

Примерно в 09:25 в мошав через поля на юге прибыли четверо жителей расположенного рядом поселка Нир-Моше с тремя единицами длинноствольного оружия. Вначале бойцы МАГАВ ошибочно приняли их за террористов и открыли по ним огонь, но вскоре поняли ошибку и позволили подкреплению присоединиться к ним. К 09:50 к бою присоединился гражданский с дроном, благодаря которому удалось обнаружить укрывшихся на территории рощи двоих террористов. Бойцы ЯМАМ и командир подразделения "Ротем" уничтожили их.

В 10:17 после ликвидации террористов в оливковой роще командир подразделения "Ротем" провел краткую оценку ситуации и распределил участки между своими бойцами для проверки домов и других строений, чтобы исключить возможное наличие террористов.

Около 10:40 двое бойцов вошли в строение-вагончик. Спрятавшийся внутри террорист открыл по ним огонь. В результате погибла боец патрульной службы МАГАВ Равит Хана Асайяг (капрал полиции, 19 лет, из Ашдода). Равит Хана Асайяг участвовала в боях с самого начала, она спасла множество людей, принимала участие в самых опасных боях и героически погибла.

Второй боец вышел и сообщил об атаке, и тогда дополнительные бойцы ЯМАМ штурмовали вагончик и уничтожили террориста.

Пятый этап – прочесывание местности для зачистки района и подготовки к обороне (с 7.10 17:00 до субботы 14.10)

До 12:00 бойцы подразделения "Ротем" продолжали обыскивать территорию, чтобы исключить наличие незамеченных террористов. После этого все они были переброшены для участия в боях в районе города Офаким.

Примерно в 17:00 в мошав прибыл командир 52-го батальона, развернув своих бойцов по всей территории населенного пункта. До утра воскресенья они вместе с бойцами отряда быстрого реагирования проверяли территорию и готовились к обороне, помогая эвакуировать жителей обратно в их дома.

В воскресенье, 8 октября, примерно в 15:00 в мошав Яхини прибыли бойцы роты "гимель" 9207-го батальона, они занимались проверкой территории, заняли центральные оборонительные позиции и помогали местным жителям. Они не столкнулись с противником за все время своего пребывания, и в основном занимались помощью населению и координацией эвакуации жителей мошава, начавшейся со вторника 10 октября.

В субботу 14 октября их заменили военнослужащие Командования тылом из бригады "Даниэль".

Основные выводы расследования боев в мошаве Яхини:

1. ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите района Яхини.

2. Несмотря на тяжелый исход, все восемь террористов, совершивших нападение, были уничтожены в первые три часа боя.

3. Действующие в секторе военнослужащие, ответственные за защиту района мошава Яхини, сорвали атаку десятков террористов во второй и третьей волне – по всей видимости, эти террористы должны были напасть на Сдерот. Таким образом, была предотвращена более тяжелая ситуация в Сдероте.

4. Отряд быстрого реагирования "китат коненут" не был готов и не был подготовлен к сценарию проникновения террористов в мошав, утром 7 октября у отряда не было длинноствольного оружия, многие входы в мошав были открыты. Выяснилось, что тренировки бойцов "китат коненут" проводились редко, были короткими и не включали совместные учения с действующими в районе военными.

5. Действия отряда быстрого реагирования: лишь двое бойцов "китат коненут" вступили в бой и сражались с террористами, остальные бойцы не участвовали в бою и не реализовали возможность помочь в управлении ситуацией из своих домов.

6. Элементы безопасности в мошаве. Мошав Яхини находится рядом с центральными перекрестками между Нетивотом и Сдеротом, следственная группа рекомендовала пересмотреть классификацию мошава в контексте необходимости его защиты в дополнение к такому критерию, как расстояние от сектора Газы.