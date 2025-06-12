"Парад гордости" в Тель-Авиве в пятницу, 13 июня: список перекрываемых улиц

В пятницу, 13 июня, в Тель-Авиве состоится традиционный "Парад гордости". В этом году парад пройдет под девизом "Одна сцена, одна община, одна гордость".

В обеспечении безопасности парада примут участие 1400 сотрудников полиции Израиля, бойцов пограничной охраны, волонтеров полиции и инспекторов муниципалитета.

В связи с проведением парада с 16:00 четверга, 12 июня, до 20:00 пятницы, 13 июня, будет запрещена парковка автомобилей на служебной дороге между площадью ШЕЛЕГ и улицей Ханания, улицах а-Яркон, Гордон, Герберт Сэмюэль, Койфман.

С 06:30 в пятницу, 13 июня, будут закрыты для движения транспорта следующие улицы: а-Яркон между Жаботински и ШЕЛЕГ в южном направлении, а-Яркон между Кармелит и Мапо в северном направлении, включая служебную дорогу и пересекающие улицы, Койфман между Йосеф Леви и Эйлат в обоих направлениях, Алленби от Бен-Йегуда в западном направлении, Фришман между Дизенгоф и Герберт Сэмюэль, Бограшов, Трумпельдор, Нес-Циона, Ицхак Эльханан, Шенкар, Саламе, Гольдман, Эйлат, улицы между а-Ковшим и Герберт Сэмюэль.