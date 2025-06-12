Полиция завершила подготовку к Параду Гордости в Тель-Авиве: несколько правил

В пятницу, 13 июня, в Тель-Авиве пройдет самое массовое мероприятие Месяца Гордости – традиционный тель-авивский Парад Гордости, на который съезжаются десятки тысяч израильтян и зарубежных туристов. Парад и связанные с ним мероприятия состоятся примерно с 11:00 до 19:00, шествие пройдет по улице Герберт Сэмюэль вдоль набережной и завершится в парке Чарльза Клора праздничным мероприятием.

По ходу шествия будут развернуты около 1400 сотрудников полиции, как в форме, так и в гражданском, охранять безопасность участников и общественный порядок будут также бойцы пограничной полиции, полицейские волонтеры и волонтеры служб безопасности, муниципальные инспекторы.

В обеспечении безопасности мероприятия будут также задействованы специальные подразделения, включая авиационное и морское подразделение полиции.

Из-за существенных изменений в транспортном сообщении в Тель-Авиве и окрестностях возможны транспортные заторы. Водителей просят корректировать маршрут в соответствии с изменениями в навигационных программах, рекомендуется проверять время от времени возможные изменения.

Не будет разрешена парковка автомобилей вдоль маршрута процессии (А-Яркон, Кауфман, Герберт Сэмюэль), включая служебные дороги, дороги по маршруту процессии и ведущие к ним будут перекрыты. Рекомендуется пользоваться общественным транспортом.

Начиная с 06:30, для движения транспорта будут закрыты:

– Улица Герберта Сэмюэля в южном направлении, от улицы ШАЛАГ до улицы Иехезкеля Кауфмана, включая служебную дорогу

– Улица А-Яркон в южном направлении от улицы Жаботински

– Шдерот Роках в западном направлении от Ибн Гвироль

– улицы, которые выходят на А-Яркон, будут перекрыты в западном направлении: Фришман, Трумпельдор, Геула, Зрубавель, Нехамия.

Примерно с 12:00 для движения будут перекрыты:

– Улица А-Яркон в западном направлении от улицы Элифелет

– Улица Элифелет в северном направлении от Дерех Шломо

– Дерех Шломо в западном направлении от улицы Элифелет

– Улица Мапу от Ибн Гвироль до А-Яркон

– Улица Фришман от Дизенгоф до Герберт Сэмюэль

– Улица Трумпельдор от Бен-Иегуда до Герберт Сэмюэль

– Улица Нес-Циона от Бен-Иегуда до А-Яркон

– Улица Геула от А-Ковшим до А-Яркон

– Улица Нехамия от А-Ковшим до Герберт Сэмюэль

– Улица А-Кармелит от А-Ковшим до А-Яркон

Полиция подчеркивает, что во время мероприятия возможно перекрытие дополнительных улиц.

Для входа в зону мероприятия в парке Чарльз Клор будут действовать следующие правила:

– запрещен вход с двухколесными транспортными средствами всех типов

– запрещен вход с оружием, сдача оружия на хранение не предусмотрена

– запрещен вход со стеклянными бутылками и алкоголем

– запрещен вход с животными (кроме обученных собак-поводырей).