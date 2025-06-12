На фоне ситуации в сфере безопасности больница "Ихилов" освобождает парковку

Руководство больницы "Ихилов" приняло решение освободить парковку "Сами Офер", сообщение об этом было разослано сотрудникам. В сообщении подчеркивается, что речь идет о логистическом решении в свете напряженной ситуации в сфере безопасности, но не более того.

"Больница работает в обычном режиме, не стоит придавать этому сообщению иных значений", – подчеркивается в сообщении с просьбой переставить машины.

Напомним, ранее несколько ведущих американских СМИ выступили с публикациями, в которых утверждается: Израиль завершил подготовку к военному удару по иранским ядерным объектам. Именно этим объясняется эвакуация американского персонала с Ближнего Востока.

По информации Washington Post, госдепартамент США недавно выпустил предупреждение для всех посольств, находящихся "в зоне досягаемости иранских ракет".

Предупреждение получили не только посольства на Ближнем Востоке, но и в Восточной Европе и Северной Африке. Посольствам рекомендовано созвать комитеты по чрезвычайным ситуациям и отчитаться перед Вашингтоном о принимаемых мерах по снижению рисков. Издание пишет, что в рамках подготовки госсекретарь Марко Рубио санкционировал отъезд из Ирака персонала, не выполняющего критически важные функции. В публикации упоминается о том, что министр обороны Пит Хегсет разрешил семьям военнослужащих покинуть страны, находящиеся в зоне ответственности CENTCOM.

Статья в Washington Post начинается с утверждения, что Соединенные Штаты находятся в состоянии повышенной готовности из-за ожиданий возможного удара Израиля по Ирану.