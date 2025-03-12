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Израиль

В Негеве спасен еще один львенок

Полиция
Негев
Животные
время публикации: 12 марта 2025 г., 16:36 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 17:48
В Негеве спасен еще один львенок
Пресс-служба полиции Израиля

Полицейские обнаружили в яме, в районе бедуинской деревни Бир-Хададж еще одного львенка – самку 3-4 месяцев. Животное передано инспекторам Управления природы и парков.

Только за последнюю неделю в Негеве полицией были найдены и спасены три львенка (один самец и две самки) и семь зеленых мартышек.

Полицейские силы Негева и Южного округа продолжат усилия по выявлению подозреваемых и спасению животных, содержащихся незаконно.

Израиль
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