В Негеве спасен еще один львенок

Полицейские обнаружили в яме, в районе бедуинской деревни Бир-Хададж еще одного львенка – самку 3-4 месяцев. Животное передано инспекторам Управления природы и парков.

Только за последнюю неделю в Негеве полицией были найдены и спасены три львенка (один самец и две самки) и семь зеленых мартышек.

Полицейские силы Негева и Южного округа продолжат усилия по выявлению подозреваемых и спасению животных, содержащихся незаконно.