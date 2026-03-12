Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 12 марта, температура немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 8-17 градусов, в Тель-Авиве – 10-19, в Хайфе – 11-20, в Эйлате – 12-23, в Беэр-Шеве – 6-20, на побережье Мертвого моря – 15-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-19, в Ариэле – 9-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-21, на Голанских высотах – 11-20.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В пятницу-понедельник – дожди. В субботу – значительное повышение температуры, в воскресенье температура понизится. Во вторник – тепло и солнечно.