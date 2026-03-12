13-й день войны "Рычание льва": КСИР и "Хизбалла" атакуют Израиль, удары по целям в Ливане и Иране

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне ""Правдивое обещание 4".

В первые 12 дней войны ЦАХАЛом были нанесены около 4500 ударов по целям в Иране, применены примерно 10000 боеприпасов, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за 12 дней войны атаковала более 5000 целей, уничтожены или выведены из строя около 70 кораблей (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая возобновила атаки. Ожидается участие армии США в ударах по целям в Ливане.

В результате ракетных обстрелов, а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 16 человек: 15 израильтян, филиппинка.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о восьми погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана.

13-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 12.03.2026

02:00

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало видеозапись, на которой показаны удары по военно-транспортным самолетам Lockheed C-130 Hercules и Boeing 707 иранских ВВС. "Иранский режим день за днем ​​теряет возможности в области авиации. Американские войска не просто защищаются от иранской угрозы, мы методично ее нейтрализуем", – сказано в заявлении CENTCOM.

Арабские СМИ сообщают, что иранский ударный атаковал квартиру в одном из высотных зданий в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). В иранских СМИ распространена информация, что целью атаки были американские военнослужащие. CENTCOM пока не комментирует.

01:00

Ливанские СМИ сообщают, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал дом в Арамуне, в горах к югу от Бейрута.

Ливанские СМИ сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Харет-Хрейк, на юге Бейрута.

Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что в результате удара беспилотника ВВС ЦАХАЛа по цели в районе Рамлат аль-Байда в Бейруте были убиты не менее восьми человек. Судя по распространенной в соцсетях видеозаписи, удар был нанесен по автомобилю, рядом с которым стояли другие машины.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в последние часы израильская армия нанесла серию ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на территории Ливана. По данным военных, в ходе серии атак были обнаружены и уничтожены десятки пусковых установок, а также боевики "Хизбаллы", которые готовились к ракетным обстрелам территории Израиля. В сообщении армии сказано, что в течение получаса были атакованы десять зданий в Дахии (на юге Бейрута), которые использовались как командные пункты "Хизбаллы". Среди них названы штабы разведки, штаб подразделения "Радуан" и другие объекты командной инфраструктуры. Кроме того, ВВС Израиля за эти полчаса нанесли удары более чем по 20 целям на ливанской территории.

Тревога "Цева адом" прозвучала на северо-западе Израиля, около границы с Ливаном. Зафиксировано вторжение БПЛА. Работает ПВО.

00:00

В порту Умм-Каср у побережья Басры (юго-восточный Ирак, около границы с Ираном), по сообщениям иракских и арабских СМИ, горят как минимум два иностранных танкера, перевозивших иракское топливо. Сообщается, что суда были атакованы в иракских территориальных водах у порта Басра, после чего на обоих вспыхнул сильный пожар. Shafaq News передает, что после инцидента иракское судно эвакуировало 25 моряков с двух горящих танкеров. В публикации также говорится, что одно из пораженных нефтеналивных судов было под иностранным флагом.

Тревога "Цева адом" прозвучала к северу от Хайфы (до промзоны Кирьят-Бялика), в Западной и Верхней Галилее. Зафиксирован ракетный обстрел.

Тревога на северо-западе Израиля, около границы с Ливаном. Вторжение БПЛА.

Тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов на Голанских высотах, на северо-востоке Израиля. Зафиксировано вторжение БПЛА. Работает ПВО.

ЦАХАЛ объявил о новой волне ударов по целям в Тегеране.

Тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля – Гуш-Дане и а-Шароне, Ракетный обстрел. Работает ПРО. "Предуведомление" вышло, когда ПРО уже работала. Сирены прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Самарии, Иудейской низменности, районе Мертвого моря, Иорданской долине, Лахише. Судя по всему, речь идет об одновременной атаке из Ирана и Ливана. Причинен ущерб. Частично разрушен дом в районе Эмек Хефер. МАДА: сведений о раненых нет, несколько человек получили травмы по пути в убежище.

Тревога "Цева адом" прозвучала на северо-западе Израиля, около границы с Ливаном. Зафиксировано вторжение БПЛА. Работает ПВО.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

9. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

10. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

12. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

13. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

14. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

15. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

16. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.