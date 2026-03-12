Сирены в центре и на севере Израиля, ракетный обстрел из Ирана и Ливана
время публикации: 12 марта 2026 г., 04:14 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 04:35
В 04:14 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Самарии, Хайфе, Хайфском заливе, Менаше, Кармеле, Вади-Аре.
Судя по имеющимся данным, ракетный обстрел одновременно осуществлялся из Ирана и Ливана.
ПРО отражает атаку.
МАДА: сведений о раненых нет, несколько человек получили травмы по пути в убежище.