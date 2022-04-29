"Штраус": в батончиках "Рева ле-шева" и печенье "Ад хацот" сальмонеллы нет
Концерн "Штраус" сообщил, что проверка показала, что в вафельных батончиках "Рева ле-шева" и бисквитном печенье "Ад хацот" сальмонеллы нет. Эти товары вернулись на полки магазинов.
Напомним, что шоколадный скандал разразился 26 апреля. Компании "Штраус" и Uniliver с задержкой отозвали из торговых сетей десятки наименований продукции.
Завод "Илит" по производству шоколада в Ноф а-Галиле закрыт до выявления источника заражения. Компания уведомила Тель-Авивскую биржу об ожидаемом существенном ущербе.
Руководство компаний Uniliver и "Штраус" утверждает, что благодаря мерам предосторожности партии товара, которые могли оказаться заражены сальмонеллой, оставались на складах компаний. Несмотря на это, было принято решение начать процесс отзыва товара и оповещения населения.
Минздрав Израиля, в свою очередь, напоминает, что бактерия сальмонеллы обычно вызывает быстро проходящие проблемы со здоровьем (диарея, лихорадка). Для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом последствия могут быть более серьезными.
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