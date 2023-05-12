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    В Израиле

    Антитеррористическая операция "Щит и стрела" в секторе Газы: день четвертый. Хронология

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    Антитеррористическая операция
    Atia Mohammed/Flash90

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает проведение антитеррористической операции "Щит и стрела" в секторе Газы, начатую в ночь на 9 мая 2023 года.

    В ночь на 9 мая были ликвидированы трое лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрелы израильской территории. Кроме того, в первый день операции ЦАХАЛ атаковал более десяти объектов "Исламского джихада".

    Ожидалось, что в ночь на 10 мая последуют ракетные обстрелы из Газы. Однако ночь прошла спокойно. Ракетные обстрелы из Газы начались после 11 утра, за сутки были выпущены сотни ракет, ЦАХАЛ атаковал десятки целей в Газе.

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    В ночь на 11 мая в Хан-Юнисе в результате удара ВВС ЦАХАЛа были ликвидированы командующий ракетными силами "Исламского джихада" и еще двое командиров "Бригад Аль-Кудса". Позже был уничтожен заместитель командира ракетными силами "Исламского джихада". Вновь по территории Израиля из Газы были выпущены сотни ракет. В результате попадания ракеты в жилой дом в Реховоте погибла женщина.

    За первые три дня проведения операции в секторе Газы в результате ударов ЦАХАЛа и вследствие падения ракет, выпущенных местными боевиками, погибли десятки людей, около ста получили ранения.

    Операция "Щит и стрела". Хронология. День четвертый. 11 мая 2023 года

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    01:00. "Палестинский информационный центр" передает, что в центре сектора Газы были слышны сильные взрывы. ЦАХАЛ наносит новые удары. По сведениям ПИЦ, самолеты израильских ВВС атаковали цели в районе Нусейрата.

    00:00. "Палестинский информационный центр" передает, что ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Дамаш в Таль аль-Хуа (к юго-западу от города Газа). Один человек был тяжело ранен (личность устанавливается), он доставлен в больницу "Шифа" в Газе. ЦАХАЛ также атаковал цель к востоку от Рафаха (на юге сектора Газы). По всей видимости, была атакована группа ракетчиков. "Бригады Абу Али Мустафы" (военное крыло НФОП) сообщают, что вечером 11 мая был убит Удай аль-Лух – один боевиков-ракетчиков. Это, по меньшей мере, четвертый случай гибели боевика НФОП в ходе операции "Щит и стрела". Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает факт нанесения ударов по целям в Газе.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 Мая 2023
    Антитеррористическая операция "Щит и стрела" в секторе Газы: день третий. Хронология
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Мая 2023
    Антитеррористическая операция "Щит и стрела" в секторе Газы: день второй. Хронология
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Мая 2023
    ЦАХАЛ объявил о проведении операции "Щит и стрела": уничтожены лидеры боевиков "Исламского джихада" в Газе
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    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    01:42 Антитеррористическая операция "Щит и стрела" в секторе Газы: день четвертый. Хронология
    01:40 В центре сектора Газы были слышны сильные взрывы
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