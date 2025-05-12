Axios: Стивен Виткофф летит в Израиль, чтобы вернуть заложника Идана Александра

Террористическая группировка "ХАМАС" подтвердила скорое освобождение заложника Идана Александра, который провел в плену у террористов. Согласно заявлению, это часть усилий по достижению прекращения огня и возобновления поставок в Газу гуманитарной помощи. У Идана есть гражданство Израиля и США.

Издание Axios, основываясь на источниках, утверждает, что речь идет о жесте доброй воли группировки в отношении президента США Дональда Трампа. Александр – единственный живой заложник с американским гражданством. Гражданство США есть и у четырех погибших, тела которых удерживаются группировкой.

О предстоящем освобождении родителям Идана рассказал специальный посланник президента США Стивен Виткофф. 12 мая, накануне освобождения, он вылетает в Израиль. Прилетят сюда и родители освобождаемого, их будет сопровождать специальный посланник по делам заложников Адам Белер.

Автор публикации Барак Равид цитирует официальный американский источник, по словам которого, успех сделки стал результатом политической мощи Трампа и работы госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Виткоффа.