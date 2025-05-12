Продовольственная организация ООН: Газе грозят голод, крах сельского хозяйства и эпидемии

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) опубликовала отчет о ситуации в секторе Газы, в котором указано, что из-за продолжающихся боевых действий и блокады значительное количество населения сектора находятся в кризисной ситуации.

Палестинцам грозят голод, полный крах сельского хозяйства и вспышка смертельно опасных эпидемий. FAO призывает к немедленному восстановлению поставок гуманитарной помощи и снятию блокады.

В соответствии с отчетом, в период с 1 апреля по 10 мая 2025 года 93% населения сектора – то есть, 1,95 миллиона человек – были классифицированы как находящиеся в кризисе или в остром кризисе. 12% населения, или 244 тысячи человек, живут в ситуации катастрофы, 44%, или 925 тысяч человек, в состоянии чрезвычайной ситуации.

FAO указывает на необходимость восстановления сельскохозяйственной отрасли сектора Газы. Для поддержания минимального местного производства продовольствия, особенно животноводства, необходимо возобновление поставок кормов и ветеринарных препаратов.

Коммерческое производство животноводческого сектора в Газе практически прекратилось, и большинство хозяйств, где еще есть домашняя скотина и птица, с трудом обеспечивают собственное потребление. Поголовье овец сократилось до 36%, коз – до 39%, коров – до 3,8%, кур несушек и бройлеров – до 1,4%, рабочих животных – до 79,5%. Без кормов и ветеринарных препаратов скотоводы не только потеряют важные источники пищи, но и нелеченные животные могут стать переносчиками болезней.

До октября 2023 года около 42% земель сектора Газы (более 15 тысяч гектаров) использовались для выращивания сельскохозяйственных культур и выпаса скота. По оценке FAO, 75% полей были повреждены и уничтожены.

Более двух третей сельскохозяйственных скважин Газы (1531), которые поставляют грунтовые воды для орошения и сельского хозяйства, к началу 2025 года перестали функционировать.