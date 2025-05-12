ЦАХАЛ готовится к передаче Идана Александра в Хан-Юнисе около 18:30

Армия обороны Израиля сообщает, что предварительно согласовано время и место передачи заложника Идана Александра, которого должны освободить сегодня из плена.

Ожидается, что передача Идана Александра состоится в Хан-Юнисе около 18:30.

ХАМАС заявлял, что передача заложника представителям "Красного Креста" будет осуществлена "без церемонии".

Возможно, вскоре после возвращения из Газы в Израиль и встречи с близкими Идан Александр, если позволит состояние его здоровья, вылетит в Катар вместе со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом. Там может состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с Виткоффом и послом США в Израиле Майком Хакаби. Затем Нетаниягу побеседовал по телефону с Трампом и поблагодарил его за помощь в освобождении Идана Александра. "Со своей стороны, американский президент подтвердил свою приверженность Израилю и желание продолжать тесное сотрудничество с премьер-министром", – заявляет офис Нетаниягу.

На встрече с Виткоффом и Хакаби премьер-министр Израиля обсудил усилия по реализации плана освобождения заложников, представленного спецпосланником президента США. Нетаниягу распорядился направить 13 мая в Доху переговорную группу. При этом Нетаниягу дал понять, что переговоры с ХАМАСом будут вестись под военным давлением в Газе.

Напомним, что президент США Дональд Трамп поспешил объявить, что американский гражданин Идан Александр, с 7 октября 2023 года находившийся в заложниках у террористов ХАМАСа, "возвращается домой". На своей странице в соцсети Truth Social Трамп 11 мая написал: "Я рад объявить, что Идан Александр, американский гражданин, который был в заложниках с октября 2023 года, возвращается домой к своей семье. Я благодарен всем, кто участвовал в том, чтобы эта монументальная новость случилась. Это был шаг, сделанный в духе доброй воли по отношению к Соединенным Штатам и усилиям посредников – Катара и Египта – чтобы положить конец этой очень жестокой войне и вернуть ВСЕХ живых заложников и останки их близким. Надеюсь, это первый из тех последних шагов, которые необходимы для прекращения этого жестокого конфликта. Я с нетерпением жду этого праздничного дня".

Ожидалось, что Александра могут освободить 12 мая около полудня. Но процесс затянулся.

Офис главы правительства Израиля утром 12 мая опубликовал заявление по поводу ожидаемого освобождения заложника Идана Александра – гражданина Израиля и США. "Ожидаемое освобождение солдата ЦАХАЛа Идана Александра без компенсации станет возможным благодаря агрессивной политике, которую мы проводим при поддержке президента Трампа, а также благодаря военному давлению солдат ЦАХАЛа в секторе Газы. Израиль не брал на себя обязательств по прекращению огня или освобождению террористов, а лишь предоставил безопасный коридор, который позволит освободить Идана. Мы переживаем критические дни, когда ХАМАС сталкивается с необходимостью заключения сделки, которая позволит освободить наших заложников. Переговоры будут продолжаться под обстрелом и в то время, как ведется подготовка к интенсификации боевых действий", – сказано в заявлении офиса главы правительства Израиля.

Вечером 11 мая террористическая организация ХАМАС распространила заявление, в котором подтвердила, что в рамках переговоров с США будет освобожден из плена израильский заложник Идан Александр. "В последние дни движение ХАМАС осуществляло контакты с администрацией США, продемонстрировав серьезность своих намерений. В рамках усилий добиться прекращения боевых действий и открытия контрольно-пропускных пунктов ХАМАС освободит израильского солдата, имеющего гражданство США, Идана Александра", – говорится в заявлении.

Ранее рассматривалась инициатива Каира, которая предполагала передачу ХАМАСом восьми или девяти живых заложников, включая имеющего гражданства Израиля и США Идана Александера, а также тел восьми заложников, погибших на территории Газы. Израиль, согласно египетскому плану, должен был отпустить на свободу несколько сотен заключенных, включая 150 отбывающих пожизненное заключение. В этот период, который продлится 50 дней, планировалось восстановить доставку гуманитарной помощи населению Газы. Период прекращения огня предполагалось продлить до 70 дней для гарантированного возобновления непрямых переговоров между сторонами конфликта по второму этапу соглашения, которое обуславливало бы прекращение боевых действий и вывод израильских сил из Газы. Но согласовать этот план так и не удалось.

В итоге, судя по всему, ХАМАС согласился освободить "американского" заложника, рассчитывая на то, что Трамп окажет давление на Израиль, что приведет к возобновлению доставки гуманитарной помощи в Газу и, возможно, отложит начало масштабной военной операции "Колесницы Гидеона", которую ЦАХАЛ планировал начать в ближайшие дни.

13-16 мая Трампа ждут на Ближнем Востоке. Ожидается, что он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Очевидно, освобождение Идана Александра было "приурочено" к ближневосточному туру Трампа.