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Пресса

NYT: США и Израиль работают над созданием нового механизма помощи населению Газы

Газа
США
Израиль
время публикации: 09 мая 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 13:15
NYT: США и Израиль работают над созданием нового механизма помощи населению Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Администрация Дональда Трампа вместе с правительством Израиля работает над планом доставки гуманитарной помощи в сектор Газы и прекращением двухмесячной блокады поставок продовольствия и топлива. По сообщению The New York Times, будут созданы несколько зон распределения гуманитарной помощи, каждая из которых будет обеспечивать продовольствием несколько сотен тысяч палестинцев.

Израиль не будет вмешиваться в распределение гуманитарной помощи: военнослужащие будут размещены за пределами периметров гуманитарных зон, что поможет сотрудникам нового гуманитарного аппарата распределять продовольствие без участия военных.

Израиль и США настаивают на том, что необходима новая схема помощи палестинцам, которая не будет подконтрольна ХАМАСу и не позволит террористам похищать доставляемые для населения товары.

Гуманитарные агентства критикуют этот подход: Управление ООН по координации гуманитарных программ утверждает, что нуждающимся палестинцам придется преодолевать большие расстояния, чтобы добираться до центров распределения помощи. Это затруднит доступ к помощи тем, кто в ней больше всего нуждается. В ООН указывают, что в секторе Газы существуют 400 пунктов распределения гуманитарной помощи под контролем UNRWA и других организаций, однако новая система существенно сокращает это количество.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила на специальном брифинге, что помощь будет распространяться частным фондом. The New York Times со ссылкой на информированные израильские источники сообщает, что речь идет о Гуманитарном фонде Газы (Gaza Humanitarian Foundation), который специально создан для этой цели.

Правозащитные организации, действующие в секторе Газы, сообщают о начавшемся голоде: эмбарго на поставки топлива сделало почти невозможным распределение продовольствия в некоторых районах сектора, как без топлива стала невозможной работа пекарен, многие из которых закрылись. В результате распространяется голод, и стоимость продуктов резко возросла.

Всемирная продовольственная программа в конце апреля сообщила об истощении запасов продовольствия, Агентство ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) сообщает, что закончились запасы муки. Палестинцы сообщают, что цены на муку с конца февраля выросли в 60 раз, а овощные консервы стали дороже в десять раз. Обычным явлением стало разграбление оставшихся запасов продовольствия.

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