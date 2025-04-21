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Израиль

"Газа сражается с голодом": новый кампейн о забое охраняемых морских черепах

Животные
время публикации: 21 апреля 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 21:59
"Газа сражается с голодом": новый кампейн о забое охраняемых морских черепах
Офер Бар-Янай, Управление природы и парков

В социальных сетях на арабском языке распространяются многочисленные фотографии и видеосвидетельства намеренной охоты, забоя и разделывания охраняемых морских животных палестинцами сектора Газы. В уничтожении морских черепах и морских млекопитающих палестинцы традиционно обвиняют Израиль: "если бы не голод и не блокада, никто не стал бы их есть".

Профессор-эколог Абдул Фаттах Назми Абед-Рабу в своей статье в "Аль-Ватан" пишет, что в морской экосистеме сектора Газы обитают три вида морских черепах, находящихся под угрозой исчезновения: это логгерхед (Caretta caretta), зеленая морская черепаха (Chelonia mydas) и кожистая морская черепаха (Dermochelys coriacea), последний вид – самый редкий.

Он пишет, что из-за войны, массового переселения, многократно завышенных цен на продукты на местных рынках и запрета на рыбную ловлю некоторые рыбаки и жители Газы начали охотиться на морских черепах.

Они вылавливают морских черепах сетями, забивают их, разделывают, а затем продают их мясо другим жителям сектора. "Мясо зеленых морских черепах считается самым вкусным в мире, – указывает профессор-эколог, – и истребление их стало причиной постоянного снижения численности этого вида животных".

"Нельзя спрашивать с голодающего, почему он преследует и убивает диких животных, и морских черепах, в частности, – завершает свою статью Абдул Фаттах Назми Абед-Рабу. – Но можно спросить с тех, кто ответственен за предотвращение поставок продовольствия в сектор Газы".

Израиль
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