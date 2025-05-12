Лапид: "Американцам надоел Нетаниягу"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 12 мая, на заседании фракции заявил: "Освобождение Идана Александра – одновременно радостное и разрывающее сердце событие. Радостное, потому что мы счастливы видеть каждого освобожденного заложника, который возвращается домой, к своей семье, к родителям, спасенный из ада. Тех, кого можно вернуть, – нужно возвращать. Но это разбивает сердце, потому что Идан Александр будет освобожден, благодаря тому что он гражданин США, в результате переговоров, которые вели американские власти. А те, кто остался в туннелях ХАМАСа – граждане Израиля. Их не освободили, потому что правительство Израиля не заключило сделку, чтобы их вернуть".

"Заложники – наши. И ответственность за их возвращение лежит на этом правительстве.

Помимо сердечной боли, здесь налицо политический провал с последствиями, угрожающими безопасности и спокойствию всего Государства Израиль", – подчеркнул Лапид.

"Я не могу передать вам, какую силу даёт статус премьер-министра или министра иностранных дел Израиля, который входит в любую комнату в мире, и все знают, что за ним стоит Вашингтон. Все знают, что у нас с американцами союз, не похожий ни на один другой. Этот союз – самый ценный стратегический актив Государства Израиль. Каждый премьер-министр Израиля обязан сохранять его любой ценой. Никогда не ставить выше него политический расчёт или временный интерес. Этого Нетаниягу не сделал. Американцы не перестанут устраивать с ним те самые пресс-конференции, которые он так любит, и Трамп ещё скажет о нём что-то приятное, но мир не упустил то, что происходит здесь в последние две недели: американцам надоел Нетаниягу. Администрация Трампа действует сегодня без координации и без того, чтобы прислушиваться к Нетаниягу. Они за его спиной заключили соглашение о прекращении огня с хуситами в Йемене, ведут опасные переговоры с иранцами, продвигают саудовскую ядерную программу, заключают сделку по возвращению заложников – только своих граждан. Такого никогда ещё не было. Трамп – произраильский президент. Он любит Израиль, но он ненавидит волокиту, отсрочки и задержки, нерешительность и ложь. Его не интересуют проблемы Нетаниягу со Смотричем и Бен-Гвиром. Он хочет результаты. Он хочет прекращения огня в Газе, он хочет крупную сделку по заложникам, он хочет региональные соглашения, которые помогут американской экономике. Этого Нетаниягу не может ему дать. Не с этим правительством", – сказал лидер оппозиции.

"Нетаниягу как-то сильно обиделся, когда я сказал ему, что он не понимает новую Америку. Что он застрял в восьмидесятых. Он действительно не понимает новую Америку и он застрял. Он допустил череду серьёзных ошибок, приведших к историческому упадку в отношениях. Можно было бы вести это по-другому. Можно повернуть колесо назад. Мы умеем это делать. Мы делали это на форуме Негева и через тихую, выверенную работу с Вашингтоном. Не нужно бояться больших инициатив. Можно изменить лицо Ближнего Востока в ближайшие годы. Именно это мы и сделаем", – резюмировал Яир Лапид.