"Лживая риторика". Скандал между министром юстиции и представителем минюста

На заседании межминистерской комиссии по законодательству министр юстиции Ярив Левин отчитал представителя своего министерства. Записи инцидента были опубликованы радиостанцией "Кан Бет".

Конфликт начался в ходе рассмотрения законопроекта, представленного главой комиссии по законодательству Симхой Ротманом. Согласно этому законопроекту, состав судейской коллегии по делам в Верховном суде будет устанавливаться рандомально компьютером. В настоящий момент состав коллегии по каждому делу определяет глава Верховного суда.

В ходе заседания комиссии представитель министерства юстиции Галь Азриэль заявила, что законопроект "ограничивает полномочия Верховного суда в пользу полномочий компьютера".

Эти слова возмутили министра юстиции Ярива Левина: "А какие ограничения есть у Верховного суда? Мы утверждаем законы – они отменяют, мы утверждаем Основные законы – они отменяют. И ни у кого нет ответов, даже у лучших юридических советников".

Галь Азриэль сказала, что дискутировать лучше в другом месте. Но министр продолжал возмущенно говорить. "Они уже даже не пытаются сделать вид, что приходят для того, чтобы вести деловую дискуссию. Они автоматически берут на вооружение лживую риторику противников юридической реформы", – сказал он.

После бурной дискуссии комиссия утвердила законопроект, который будет вынесен на голосование Кнессета в ближайшие недели.