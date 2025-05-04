Баарав-Миара протестует против законопроектов о разделении полномочий юрсоветника

Заместитель юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары Гиль Лимон направил министру юстиции Яриву Левину письмо, в котором он подробно перечисляет опасности продвижения законопроектов о разделении полномочий юридического советника правительства. Этот документ составлен по поручению и с согласия юридической советницы.

Гиль Лимон указывает, что законопроекты, целью которых является разделение полномочий юридического советника правительства и назначения нового государственного прокурора, который будет ответственным за уголовное преследование в отношении депутатов Кнессета и членов правительства, представляют собой ключевые изменения основных законов, продвигаемые поспешно, без подготовительной работы и без консультаций со всеми задействованными сторонами.

В письме подчеркивается наличие серьезных опасений, что данные законопроекты предназначены для продвижения личных интересов, связанных с текущими уголовными процессами и расследованиями, а также с личностью нынешнего генерального прокурора. "Существуют серьезные опасения, что предложения направлены на продвижение личных интересов избранных представителей власти, находящихся под следствием или привлеченных к уголовной ответственности, включая премьер-министра", – подчеркивается в обращении к министру юстиции.

Заместитель Баарав-Миары подчеркивает, что эти законопроекты призваны внести фундаментальные изменения в институт юридического советника правительства, каким он был сформирован на протяжении десятилетий. "Сочетание функций юридического советника правительства также как ответственного и за уголовное преследование, и за юридическое консультирование исполнительной власти предназначено для эффективного выполнения ее роли в обеспечении верховенства закона", – указано в письме.

Гиль Лимон опасается, что продвижение законопроектов приведет к значительному ослаблению системы юридического консультирования правительства и системы уголовного преследования представителей исполнительной власти, поскольку они нарушают иерархию системы и создают две отдельные структуры с частично совпадающими полномочиями.

В заключении письма заместитель юридической советницы правительства подчеркивает, что речь идет о законопроектах, являющихся частью судебной реформы, "направленной на ослабление гарантий соблюдения демократических принципов и на устранение юридических ограничений, налагаемых на правительство".

Министр юстиции Ярив Левин, комментируя призывы представителей коалиции уволить юридическую советницу правительства, заявил: "Замена юридического советника правительства должна произойти задолго до завершения законодательства по вопросу разделения его полномочий. Если бы она (Гали Баарав-Миара) была хоть чуть-чуть честной, она немедленно ушла бы в отставку сама".