Африканский ушастый гриф впервые за много лет был замечен в Израиле

В заповеднике Эйн-Авдат был замечен африканский ушастый гриф ("озният а-негев") – крупнейшая хищная птица региона, которая много лет назад полностью прекратила гнездиться в Израиле. Птицу заметил сотрудник Управления природы и парков Лиор Дор: ушастый гриф проводил время в компании белоголовых сипов.

"Это началось как обычный рабочий день, я сидел у источника и время от времени обращал внимание туристов на пролетающих над нами сипов. Вдруг я посмотрел на юг в сторону ущелья и увидел огромного темного грифа в небе недалеко от меня, – рассказал Лиор Дор. – Я быстро понял масштаб события: это африканский ушастый гриф. С огромным волнением я побежал за ним, чтобы сфотографировать его и найти точку мобильной связи, чтобы немедленно передать сообщение. Птица летала надо мной вместе с белоголовыми сипами около часа, иногда пролетая очень низко над головой или тяжело приземляясь на скалы, пока наконец не удалилась в сторону пустыни". Дор выразил надежду, что гриф останется в Израиле. Он пригласил желающих посетить заповедник Эйн-Авдат и увидеть эту редкую птицу.

Такое наблюдение имеет огромное значение для науки: африканский ушастый гриф находится под угрозой исчезновения во всем мире. Управление природы и парков продвигает программу разведения этих птиц совместно со странами Персидского залива, где ушастый гриф все еще встречается.

Африканский ушастый гриф – очень крупная и сильная хищная птица, самая большая в регионе. Размах ее крыльев достигает почти трех метров, а вес превышает десять килограммов. Его тело темно-коричневого цвета, у него светлое брюхо, лысая голова и шея серого цвета. Он питается падалью, и с помощью своего сильного клюва может разрывать кожу даже крупных животных, таких как верблюд. Также он охотится на мелких животных, таких как кролики и ящерицы.

Африканские ушастые грифы живут поодиночке или парами, гнездятся на акациях в широких ущельях и саваннах. Их огромные гнезда построены из веток и хвороста, его высота может достигать одного метра, а диаметр – от двух до трех метров. Грифы откладывают одно яйцо, цикл их гнездования длится около года.

Африканский ушастый гриф находится под угрозой глобального исчезновения: в Африке обитают всего около 8000 особей, в нашем регионе – около 500, все они живут на Аравийском полуострове. По словам директора орнитологического центра Общества охраны природы доктора Йоава Перельмана, из-за бесконтрольного отстрела, исчезновения источников пищи и нарушения условий для размножения африканский ушастый гриф перестал гнездиться в Израиле.

Последнее гнездование африканского ушастого грифа в Израиле зарегистрировано в 1989 году в Йотвате. С семидесятых годов начались различные попытки спасти этот вид от исчезновения в Израиле – в Араве, в Хацеве и в горах Эйлата были созданы станции кормления, а в зоологическом саду Тель-Авивского университета создали питомник, для которого в Араве собирали птенцов из гнезд. Однако попытка разведения грифов в неволе не удалась и постепенно сошла на нет.