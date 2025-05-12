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Израиль

Виткофф прибыл в Израиль, ожидается освобождение заложника Идана Александра

Газа
Заложники
США
время публикации: 12 мая 2025 г., 11:37 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 12:57
Виткофф прибыл в Израиль, ожидается освобождение заложника Идана Александра
Yonatan Sindel/Flash90

Специальный посланник президента США Стивен Виткофф прибыл в Израиль. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и другими высокопоставленными должностными лицами.

В ходе этого визита Виткофф рассчитывает дождаться освобождения заложника Идана Александра – гражданина США и Израиля, удерживаемого террористами в Газе с 7 октября 2023 года.

В США проверяют возможность, что Виткофф привезет солдата-одиночку Идана Александра в Катар в период пребывания там Дональда Трампа. Вместе с Иданом Александром прилетят его близкие. Как сообщал Ynet, окончательное решение будет принято в соответствии с состоянием здоровья заложника.

ЦАХАЛ подготовил первичный пункт приема, в котором будут ожидать врачи-специалисты для предварительного осмотра освобождаемого заложника и оценки его состояния, а также близкие Идана Александра. В Израиле он будет помещен в специально оборудованное крыло больницы "Ихилов", где ему предстоит пройти более тщательные медицинские обследования и первичную реабилитацию.

Израиль
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