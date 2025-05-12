Виткофф прибыл в Израиль, ожидается освобождение заложника Идана Александра

Специальный посланник президента США Стивен Виткофф прибыл в Израиль. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и другими высокопоставленными должностными лицами.

В ходе этого визита Виткофф рассчитывает дождаться освобождения заложника Идана Александра – гражданина США и Израиля, удерживаемого террористами в Газе с 7 октября 2023 года.

В США проверяют возможность, что Виткофф привезет солдата-одиночку Идана Александра в Катар в период пребывания там Дональда Трампа. Вместе с Иданом Александром прилетят его близкие. Как сообщал Ynet, окончательное решение будет принято в соответствии с состоянием здоровья заложника.

ЦАХАЛ подготовил первичный пункт приема, в котором будут ожидать врачи-специалисты для предварительного осмотра освобождаемого заложника и оценки его состояния, а также близкие Идана Александра. В Израиле он будет помещен в специально оборудованное крыло больницы "Ихилов", где ему предстоит пройти более тщательные медицинские обследования и первичную реабилитацию.