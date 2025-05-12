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Израиль

ЦАХАЛ: Идан Александр передан ЦАХАЛу и находится на израильской территории

Заложники
ЦАХАЛ
Израиль
время публикации: 12 мая 2025 г., 19:44 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 19:54
ЦАХАЛ: Идан Александр передан ЦАХАЛу и находится по пути к Реиму
AP Photo/Oded Balilty

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что представители Красного креста передали освобожденного заложника Идана Александра силам ЦАХАЛа.

"В настоящий момент специальное подразделение ЦАХАЛа сопровождает его по дороге на пункт встречи возле Реим, где он пройдет первичный медицинский осмотр и встретится с родными", – говорится в сообщении.

Спустя несколько минут из ЦАХАЛа передали, что Идан Александр доставлен на территорию Израиля.

Армия обратилась к израильской общественности с просьбой проявить чуткость и проявить уважение к частной жизни освобожденного заложника и его родных.

Телеканал "Кан-11" передает, что Идан Александр по телефону поговорил со своей матерью.

Израиль
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