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Израиль

Утвержден закон, открывающий родителям доступ к камерам наблюдения в яслях

время публикации: 12 ноября 2024 г., 18:27 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 18:27
Утвержден закон, открывающий родителям доступ к камерам наблюдения в яслях
Yonatan SIndel/Flash90

Во вторник, 12 ноября, на пленарном заседании Кнессета был утвержден во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий родителям подключаться к камерам наблюдения в яслях для детей от 0 до 3 лет.

Законопроект был инициирован главой парламентской коалиции Офиром Кацем. Доступ к камерам наблюдения должен быть открыт через мобильное приложение. Родители смогут получить доступ к камерам в реальном времени или один из родителей сможет отсматривать записи раз в месяц.

Законопроект поддержали 23 парламентария и один был против.

Израиль
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