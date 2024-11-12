Утвержден закон, открывающий родителям доступ к камерам наблюдения в яслях

Во вторник, 12 ноября, на пленарном заседании Кнессета был утвержден во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий родителям подключаться к камерам наблюдения в яслях для детей от 0 до 3 лет.

Законопроект был инициирован главой парламентской коалиции Офиром Кацем. Доступ к камерам наблюдения должен быть открыт через мобильное приложение. Родители смогут получить доступ к камерам в реальном времени или один из родителей сможет отсматривать записи раз в месяц.

Законопроект поддержали 23 парламентария и один был против.