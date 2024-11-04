Галант утвердил решение о рассылке 7000 повесток о призыве ультрарелигиозным молодым людям

Министр обороны Йоав Галант утвердил приказ о рассылке еще 7000 повесток для молодых людей призывного возраста, принадлежащих к общине "харедим" (ультрарелигиозных евреев).

Данное решение было принято по завершении заседания о призыве "харедим", в котором приняли участие глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви, заместитель начальника Генштаба генерал-майор Амир Барам, глава отдела кадров ЦАХАЛа Янив Ашур и главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Иерушалми.