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Израиль

Галант утвердил решение о рассылке 7000 повесток о призыве ультрарелигиозным молодым людям

время публикации: 04 ноября 2024 г., 20:45 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 21:19
Галант утвердил решение о рассылке 7000 повесток о призыве ультрарелигиозным молодым людям
Avshalom Sassoni/Flash90

Министр обороны Йоав Галант утвердил приказ о рассылке еще 7000 повесток для молодых людей призывного возраста, принадлежащих к общине "харедим" (ультрарелигиозных евреев).

Данное решение было принято по завершении заседания о призыве "харедим", в котором приняли участие глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви, заместитель начальника Генштаба генерал-майор Амир Барам, глава отдела кадров ЦАХАЛа Янив Ашур и главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Иерушалми.

Израиль
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