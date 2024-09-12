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Израиль

"Кешет-12": Герцли А-Леви планирует покинуть пост начальника Генштаба в конце декабря

время публикации: 12 сентября 2024 г., 20:55 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 20:55
"Кешет-12": Герцли А-Леви планирует покинуть пост начальника Генштаба в конце декабря
Flash90

Генерал-лейтенант Герци А-Леви в беседе со своим окружением обозначил конец декабря как дату возможного окончания своего пребывания на посту начальника Генштаба. Об этом сообщил телеканал "Кешет-12".

В сообщении телеканала отмечалось, что до конца декабря должны завершиться расследования событий 7 октября на всех направлениях. А-Леви сможет в качестве начальника Генштаба представить результаты расследований общественности. Кроме того, ожидается, что к концу декабря завершится подготовка к новой войне в Ливане.

Вместе с тем, если операция в Ливане будет начата раньше, не исключено, что Герци А-Леви останется во главе Генштаба до ее окончания.

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