"Кешет-12": Герцли А-Леви планирует покинуть пост начальника Генштаба в конце декабря
время публикации: 12 сентября 2024 г., 20:55 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 20:55
Генерал-лейтенант Герци А-Леви в беседе со своим окружением обозначил конец декабря как дату возможного окончания своего пребывания на посту начальника Генштаба. Об этом сообщил телеканал "Кешет-12".
В сообщении телеканала отмечалось, что до конца декабря должны завершиться расследования событий 7 октября на всех направлениях. А-Леви сможет в качестве начальника Генштаба представить результаты расследований общественности. Кроме того, ожидается, что к концу декабря завершится подготовка к новой войне в Ливане.
Вместе с тем, если операция в Ливане будет начата раньше, не исключено, что Герци А-Леви останется во главе Генштаба до ее окончания.
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