МИД Израиля отклонил просьбу Испании снять ограничения на работу консульства в Иерусалиме

Министр иностранных дел Исраэль Кац отклонил просьбу своего испанского коллеги снять ограничения, которые Израиль ввел на работу консульства Испании в Иерусалиме. Он подчеркнул, что если консульство нарушит эти ограничения, оно будет закрыто.

Напомним, после выступления второго вице-премьера правительства Испании Йоланды Диаз, заявившей, что признания Испанией государства Палестине недостаточно, и что "нужно приложить все усилия для ее освобождения от реки до моря", то есть фактически призвавшей к уничтожению Израиля, глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил о запрете на контакты дипломатических представительств Испании в Израиле с Палестинской автономией, включая обслуживание жителей ПА в Иудее и Самарии консульством Испании в Иерусалиме.

Испания с возмущением отреагировала на это решение, и в пятницу, 31 мая, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что "статус генерального консульства Испании в Иерусалиме гарантирован международным правом и не может быть изменен Израилем в одностороннем порядке". Он также сообщил, что направил "вербальную ноту" израильскому правительству, в которой отверг любые ограничения на деятельность консульства и попросил отменить это решение.