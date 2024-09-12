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Израиль

Два человека погибли и шестеро получили травмы в ДТП на 431-й трассе

время публикации: 12 сентября 2024 г., 00:08 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 00:08
Два человека погибли и шестеро получили травмы в ДТП на 431-й трассе
Пресс-служба МАДА

На 431-й трассе, недалеко от развязки Нешарим, произошла авария с участием двух машин. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали на месте смерть двух женщин примерно 60 лет.

В этом ДТП пострадали еще шесть человек: двое получили тяжелые травмы, один – средней тяжести и трое травмированы легко. Пострадавшие доставлены в больницы "Шиба" и "Каплан".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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