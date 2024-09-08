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Спорт

В ДТП погиб 34-летний турецкий баскетболист

время публикации: 08 сентября 2024 г., 19:55 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 19:58
В ДТП погиб 34-летний турецкий баскетболист
AP Photo/Antonio Calanni

8 сентября в городе Датча в ДТП погиб 34-летний турецкий баскетболист Илькан Караман, сообщают турецкие СМИ.

Спортсмен стоял на тротуаре, ожидая друга, который заправлял автомобиль. В этот момент его сбил автомобиль, водитель которого был, вероятно, пьян.

Большую часть карьеры Илькан Караман провел в Турции. Играл в том числе за "Фенербахче" и "Бешикташ". Также он выступал в чемпионатах Франции и Китая.

Чемпион Турции 2014 года в составе "Фенербахче".

На драфте НБА 2012 года он был выбран клубом "Бруклин Нетс" под номером 57. Но в НБА не играл.

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