Мотоциклистка получила тяжелые травмы в ДТП на 531-й трассе
время публикации: 12 сентября 2024 г., 23:22 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 23:22
На 531-й трассе, на участке между перекрестками Джальджулия и Элишама, произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклистка примерно 25 лет, получила множественные травмы, в том числе травму головы. Она в критическом состоянии была доставлена в больницу "Меир".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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