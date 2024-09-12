Мотоциклистка получила тяжелые травмы в ДТП на 531-й трассе

На 531-й трассе, на участке между перекрестками Джальджулия и Элишама, произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклистка примерно 25 лет, получила множественные травмы, в том числе травму головы. Она в критическом состоянии была доставлена в больницу "Меир".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.