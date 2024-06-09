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Израиль

Запрет деятельности канала "Аль-Джазира" в Израиле продлен еще на 45 дней

время публикации: 09 июня 2024 г., 14:01 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 14:01
Запрет деятельности канала "Аль-Джазира" в Израиле продлен еще на 45 дней
AP Photo/Nasser Nasser

Министр связи Шломо Караи подписал указ о продлении о временном прекращении вещания катарского телеканала "Аль-Джазира" еще на 45 дней.

Правительство единогласно утвердило это решение. Службы безопасности в профессиональной оценке ситуации также однозначно указывают, что деятельность канала представляет собой реальную угрозу безопасности государства во время войны.

"Мы не позволим террористическому каналу "Аль-Джазира" вести вещание из Израиля и подвергать опасности наших бойцов, – прокомментировал свое решение министр связи. – Учитывая серьезность ущерба безопасности государства, которую наносит террористический канал "Аль-Джазира", я уверен, что запрет на его вещание будет продлеваться и в будущем".

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