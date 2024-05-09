Изъято оборудование канала "Аль-Джазира" в студии канала в Нацерете

Инспекторы министерства связи прибыли в студию катарского телеканала "Аль-Джазира" в Нацерете и конфисковали студийное оборудование.

Министр связи Шломо Караи сообщил, что это было сделано по его распоряжению. Инспекторов министерства связи сопровождали сотрудники полиции Северного округа. "Мы не позволим соучастникам ХАМАСа вести трансляции из Израиля", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Кнессет принял во втором и третьем чтениях так называемый "Закон "Аль-Джазиры". В соответствии с новым законом, глава правительства, в случае уверенности в том, что деятельность канала наносит ущерб безопасности государства, может отдать распоряжение министру связи после консультаций с представителями служб безопасности удалить данный телеканал из списка каналов сотовых и кабельных компаний, заблокировать его интернет-сайт, закрыть офисы и редакции канала в Израиле, конфисковать передающее оборудование, блокировать эфир канала и т.п.

Министр связи после получения профессионального мнения представителей служб безопасности, доказывающего факт нанесения деятельностью канала ущерба безопасности Израиля, передаст свое распоряжение председателю окружного суда или его заместителю в течение 24 часов. Он будет иметь право изменить или ограничить срок действия запрета. Распоряжение будет действовать 45 дней с возможностью продления его еще на 45 дней. Закон будет действовать до 31 июля 2024 года или до завершения режима чрезвычайного положения в тылу.

В СМИ этот закон получил название "Закон "Аль-Джазиры", поскольку причиной его возникновения стали многочисленные случаи разглашения в эфире канала "Аль-Джазира" информации о расположениях и передвижениях израильских войск, о местах попадания ракет и так далее - во время войны "Железные мечи".