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Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа выступил с заявлением для зарубежных СМИ о возможной атаке Ирана

время публикации: 13 апреля 2024 г., 14:58 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 15:06
Пресс-секретарь ЦАХАЛа выступил с заявлением для зарубежных СМИ о возможной атаке Ирана
Avshalom Sassoni/Flash90

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с заявлением для зарубежных СМИ о возможной атаке Ирана.

В частности, он напомнил, что Иран финансирует, обучает и вооружает террористические организации на Ближнем Востоке и за его пределами.

Хагари сказал, что Иран поддерживает не только террористическую организацию ХАМАС, которая начала войну с Израилем 7 октября, но и "Хизбаллу", боевиков в Ираке и Сирии, хуситов в Йемене, то есть, те силы, которые стремятся превратить войну в глобальный конфликт.

Хагари подчеркнул, что "Иран является крупнейшим финансистом терроризма в мире, он угрожает не только гражданам Израиля, Газы, Ливана и Сирии; режим в Иране разжигает войну в Украине".

Именно Иран будет нести ответственность за последствия, если решится на дальнейшую эскалацию ситуации в регионе.

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