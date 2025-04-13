Биньямин Нетаниягу поддержал нападки своего сына Яира на президента Франции

Главе правительства Биньямину Нетаниягу по завершении первого дня Песаха в очередной раз пришлось говорить о поведении своего сына в социальных сетях: Яир Нетаниягу, комментируя публикацию президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности Франции признать палестинское государство (без ХАМАСа), призвал к признанию независимости Новой Каледонии, Французской Полинезии, Корсики, Страны Басков, Французской Гвианы и к прекращению неоимпериализма Франции в Западной Африке.

Впрочем, извинения Биньямин Нетаниягу не принес: он подчеркнул, что любит своего сына, "настоящего сиониста, который болеет за судьбу страны". "Как и любой гражданин, он имеет право на собственное мнение, хотя стиль его реакции на твит президента Макрона, призвавшего к созданию палестинского государства, для меня неприемлем", – отметил глава правительства.

"Президент Макрон глубоко ошибается, продолжая продвигать идею палестинского государства в самом сердце нашей страны, тогда как единственное стремление палестинцев это уничтожить Государство Израиль, – отметил премьер. – До настоящего момента ни один представитель ХАМАСа и ни один представитель палестинской администрации не осудил ужасы самой страшной резни евреев со времен Холокоста – и это свидетельствует об их истинном отношении к еврейскому государству".

"Мы не будем рисковать нашим существованием из-за оторванных от реальности иллюзий и не примем нравоучений о создании палестинского государства, которое поставит под угрозу существование Израиля, от того, кто выступает против предоставления независимости Корсике, Новой Каледонии, Французской Гвианы и других территорий, чья независимость никоим образом не угрожает Франции", – подчеркнул Биньямин Нетаниягу.